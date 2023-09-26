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Общество / Арт и дизайн / Власть и право

В Киеве открылась выставка детских рисунков против домашнего насилия

22:21, 26 сен 2023
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В столичном ТРЦ Gulliver открылась выставка детских рисунков «Украина без домашнего насилия», инициированная UNFPA – Фондом ООН в области народонаселения. 

На выставке представлены картины детей от 10 до 17 лет. Участникам предложили выбрать одну из четырех тем для своих картин:

«Я против обиды»;
«Счастливая семья против зла»;
«Любовь побеждает страх»;
«Магия спасает мир от жестокости».

 Домашнее насилие является наиболее распространенным и сложным для противодействия. По информации ПРООН, от физического домашнего насилия в Украине страдают около 2 миллионов человек. В 2022 году в полицию и социальные службы поступило более 250 тысяч обращений по поводу домашнего насилия, в первом полугодии 2023 года статистика выросла еще на 40%.

«Это сухие цифры, которыми апеллируют взрослые – материалисты и скептики. А как видят проблему домашнего насилия дети – те, кто более уязвимы, более чувствительны, творческие визионеры, которые верят в абсолютную справедливость?», – задается вопросом автор фото.

Поэтому так важно, чтобы мы увидели и осознали, насколько важна проблема насилия, насколько травматической она может стать для детей – и менять мир к лучшему вместе с ними.

Напомним, президент Зеленский только что подписал Закон №9185, согласно которому за некоторые уголовные правонарушения будут наказывать пробационным надзором. Среди перечня, в который входит 140 статей, также домашнее насилие. то есть за это будут наказывать отныне не тюремным заключением, а наблюдением без изоляции, но с рядом обязательств.

Источник: ZN,UA


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