Французский художник создал портреты погибших украинских героев

Музей войны представил выставку работ уличного художника из Франции Кристиана Геми, известного как С215, под названием "Guerre en Ukraine" ("Война в Украине").

Как рассказали в Национальном музее истории Украины во Второй мировой войне, на выставке представлены новейшие работы известного художника, созданные в Украине.

С марта 2022 г. Кристиан создавал красноречивые муралы во Львове, Житомире, Киеве, Ирпене, Буче, Гостомеле. Взгляд с фотографий ярких художественных произведений на фоне разрушенных домов, окопов, ощетинившихся городов переходит на портреты в военной форме. Знакомые лица: "Да Винчи", Александр Шаповал, Михаил Матюшенко...

Это специально созданная серия изображений Защитников, которые отдали свои жизни, защищая Украину. Мужчины и женщины, старшие и младшие, известные и менее известные - образы этих героев были созданы Кристианом Геми и дополнены аутентичными предметами из коллекции Музея войны, принадлежавшими воинам при жизни.

Присутствующие на открытии семьи погибших Героев, которых изобразил Кристиан Геми, а именно Героя Украины Вадима Зеленюка, Ирины Цвилой, Григория Цехмистренко на память получили от художника портреты своих родных.

Сам художник отметил, что ему было важно познакомиться с родными портретируемых. Ведь это обостряет оптику художника, концентрирует в изображении ощущение хрупкости человеческой жизни.

Выставка будет работать до 7 августа в выставочном центре Музея.

Источник: Большой Киев