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Транспорт / Авто / Закон и право

Будущие водители смогут изучать теорию без посещения автошколы

23:32, 13 июл 2023
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Народные депутаты в четверг, 13 июля, поддержали в целом законопроект №7354. Документ позволяет будущим водителям самостоятельно изучать теоретическую часть, не посещая при этом автошколу. О новости сообщил председатель украинского парламента Руслан Стефанчук.

«Сегодня Верховная Рада Украины приняла ряд решений, среди которых в целом №7354 — разрешили будущим водителям самостоятельно получать знания теоретической части экзамена на получение водительского удостоверения. Установили штрафы для должностных лиц автошкол за нарушение подготовки водителей», — написал Стефанчук.

Законопроектом предлагается внести изменения в статью 15 закона «О дорожном движении» и предусмотреть, что теоретическую часть экзамена «на права» будущие водители могут сдать не посещая занятия в автошколе, а, освоив программу самостоятельно.

Кроме этого предусматривается введение штрафов для должностных лиц автошкол за «нарушение порядка подготовки и повышения квалификации водителей в размере от 500 до 1 тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан с запретом работать в сфере подготовки водителей на год.

Как отмечается в пояснительной записке, ненадлежащая подготовка водителей создает угрозу для безопасности дорожного движения, жизни и здоровья граждан. В то же время из документа не понятно, каким образом будет устанавливаться ненадлежащий уровень подготовки.

Источник:  УНН


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