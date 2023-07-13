Будущие водители смогут изучать теорию без посещения автошколы

Народные депутаты в четверг, 13 июля, поддержали в целом законопроект №7354. Документ позволяет будущим водителям самостоятельно изучать теоретическую часть, не посещая при этом автошколу. О новости сообщил председатель украинского парламента Руслан Стефанчук.
Законопроектом предлагается внести изменения в статью 15 закона «О дорожном движении» и предусмотреть, что теоретическую часть экзамена «на права» будущие водители могут сдать не посещая занятия в автошколе, а, освоив программу самостоятельно.
Кроме этого предусматривается введение штрафов для должностных лиц автошкол за «нарушение порядка подготовки и повышения квалификации водителей в размере от 500 до 1 тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан с запретом работать в сфере подготовки водителей на год.
Как отмечается в пояснительной записке, ненадлежащая подготовка водителей создает угрозу для безопасности дорожного движения, жизни и здоровья граждан. В то же время из документа не понятно, каким образом будет устанавливаться ненадлежащий уровень подготовки.
Источник: УНН