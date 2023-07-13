Майбутні водії зможуть вивчати теорію без відвідування автошколи

Народні депутати у четвер, 13 липня, підтримали у цілому законопроєкт №7354. Документ дозволяє майбутнім водіям самостійно вивчати теоретичну частину, не відвідуючи при цьому автошколу. Про новину повідомив голова українського парламенту Руслан Стефанчук.
Законопроєктом пропонується внести зміни до статті 15 закону «Про дорожній рух» та передбачити, що теоретичну частину іспиту «на права» майбутні водії можуть скласти не відвідуючи заняття в автошколі, а, опанувавши програму самотужки.
Крім цього передбачається запровадження штрафів для посадовців автошкіл за «порушення порядку підготовки та підвищення кваліфікації водіїв в розмірі від 500 до 1 тисячі неоподаткованих мінімумів доходів громадян із забороною працювати у сфері підготовки водіїв на рік.
Як зазначається у пояснювальній записці, неналежна підготовка водіїв створює загрозу для безпеки дорожнього руху, життя та здоров’я громадян. Водночас з документу не зрозуміло, у який спосіб буде встановлюватися неналежний рівень підготовки.
Джерело: УНН