Майбутні водії зможуть вивчати теорію без відвідування автошколи

Народні депутати у четвер, 13 липня, підтримали у цілому законопроєкт №7354. Документ дозволяє майбутнім водіям самостійно вивчати теоретичну частину, не відвідуючи при цьому автошколу. Про новину повідомив голова українського парламенту Руслан Стефанчук.

«Сьогодні Верховна Рада України ухвалила ряд рішень, серед яких у цілому №7354 — дозволили майбутнім водіям самостійно здобувати знання теоретичної частини іспиту на отримання водійського посвідчення. Встановили штрафи для посадовців автошкіл за порушення підготовки водіїв», — написав Стефанчук.

Законопроєктом пропонується внести зміни до статті 15 закону «Про дорожній рух» та передбачити, що теоретичну частину іспиту «на права» майбутні водії можуть скласти не відвідуючи заняття в автошколі, а, опанувавши програму самотужки.

Крім цього передбачається запровадження штрафів для посадовців автошкіл за «порушення порядку підготовки та підвищення кваліфікації водіїв в розмірі від 500 до 1 тисячі неоподаткованих мінімумів доходів громадян із забороною працювати у сфері підготовки водіїв на рік.

Як зазначається у пояснювальній записці, неналежна підготовка водіїв створює загрозу для безпеки дорожнього руху, життя та здоров’я громадян. Водночас з документу не зрозуміло, у який спосіб буде встановлюватися неналежний рівень підготовки.

Джерело: УНН