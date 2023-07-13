Французький художник створив портрети загиблих українських героїв

Музей війни презентував виставку робіт вуличного художника з Франції Крістіана Ґемі, відомого як С215, під назвою “Guerre en Ukraine” («Війна в Україні»).

Як розповіли в Національному музеї історії України у Другій світовій війні, на виставці представлені найновіші роботи знаного художника, створені в Україні.

Із березня 2022 р. Крістіан створював промовисті мурали у Львові, Житомирі, Києві, Ірпені, Бучі, Гостомелі. Погляд зі світлин яскравих мистецьких творів на тлі поруйнованих будинків, окопів, наїжачених міст переходить на портрети у військовій формі. Знайомі обличчя: «Да Вінчі», Олександр Шаповал, Михайло Матюшенко…

Це спеціально створена серія зображень Захисників, які віддали свої життя, боронячи Україну. Чоловіки й жінки, старші й молодші, відомі та менш відомі – образи цих героїв були створені Крістіаном Ґемі й доповнені автентичними предметами з колекції Музею війни, що належали воїнам за життя.

Присутні на відкритті родини загиблих Героїв, яких змалював Крістіан Ґемі, а саме Героя України Вадима Зеленюка, Ірини Цвілої, Григорія Цехмістренка на згадку отримали від художника портрети своїх рідних.

Сам художник відзначив, що йому було важливо познайомитися з рідними портретованих. Адже це загострює оптику митця, концентрує у зображенні відчуття крихкості людського життя.

Виставка працюватиме до 7 серпня у виставковому центрі Музею.

Джерело: Великий Київ