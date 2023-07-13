"Поддержать"
Тренды:
Новости
В Киеве ввели мораторий на использование русского языка в публичном пространстве
В Киеве ввели мораторий на использование русского языка в публичном пространстве
Совет разрешил беременным женщинам работать по желанию вплоть до родов
Будущие водители смогут изучать теорию без посещения автошколы
Французский художник создал портреты погибших украинских героев
Египет строит искусственную реку из-за почти исчерпанных запасов воды
От решений G7 по гарантиям безопасности для Украины до злоупотреблений депутата - каким был этот день
На Днепропетровщине привлекают к восстановлению области людей, не имеющих работы
В Ривном оцифровывают сигнальный экземпляр Острожской Библии, изданный 440 лет назад
У бывшего премьера Британии Бориса Джонсона родился восьмой ребенок
Украина застраховала свои атомные электростанции
Маленький мальчик стал посмертным донором для троих детей - вечное уважение ребенку
Украину примут в НАТО, но при выполнении всех условий для стран-претендентов и не во время войны
В Вильнюсе официально начался саммит НАТО - Зеленский также прибыл в Литву
Украинский военный лидер: 50 лет Валерия Залужного и 500 дней войны
Все новости
Общество / Власть и право

Совет разрешил беременным женщинам работать по желанию вплоть до родов

23:36, 13 июл 2023
3
Версия для печати

Верховная Рада приняла законопроект № 9271, который позволяет женщинам уходить в отпуск в связи с беременностью позже, чем за 70 дней до прогнозируемой даты родов.

Об этом сообщил первый заместитель руководителя Комитета ВР по вопросам налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк.

Закон определяет право работающих женщин, в случае отсутствия медицинских противопоказаний по собственному желанию начинать отпуск в связи с беременностью и родами позже, чем за 70 (90) дней до ожидаемой даты родов. A фактически - работать до самых родов.

"По желанию женщины и в случае отсутствия медицинских противопоказаний, часть отпуска продолжительностью 70 календарных дней, предусмотренная до родов, может быть перенесена и использована женщиной частично или полностью после родов", - отмечается в законе.
При этом общая продолжительность отпуска не изменится.

Например, женщина сможет использовать 20 дней отпуска до ожидаемой даты родов и 106 дней - после, a общая продолжительность отпуска останется неизменной - 126 дней.

В случае если женщина не хочет начинать этот отпуск позже или же есть медицинские противопоказания, законопроект предусматривает возможность оставить действующим нынешнее "стандартное" распределение дней отпуска до и после родов.

"Очень правильная инициатива, потому что сейчас беременную женщину обязательно отправляли в отпуск. Даже если у нее была возможность продолжить работать", - прокомментировал закон Железняк.

Источник: Правый берег


Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Twitter.

Ctrl
Enter
Если вы заметили ошибку в тексте
Выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Также по теме
Показать еще новость
ИНФОГРАФИКА
Смотреть еще
Баттл Зеленский-Порошенко: лидеры уже почти на равных, но много неопределившихся
Баттл Зеленский-Порошенко: лидеры уже почти на равных, но много неопределившихся
Украину захлёстывает уже не волна, а настоящее цунами ковида. Что делать
Украину захлёстывает уже не волна, а настоящее цунами ковида. Что делать
Дороги или армия: президент определился – на дороги потрачено в 10 раз больше
Дороги или армия: президент определился – на дороги потрачено в 10 раз больше
Балансирование на грани долгового краха: удержится ли Китай в мировых лидерах
Балансирование на грани долгового краха: удержится ли Китай в мировых лидерах
Мультимедиа
Смотреть еще
Война / Днепр / Фото
8-04-2022, 18:43
Маленький волонтерский улей в большом Днепре
Маленький волонтерский улей в большом Днепре
День восьмой: все линии обороны Украины сохранены, у врага нет успеха
День восьмой: все линии обороны Украины сохранены, у врага нет успеха
Путин угрожает страшными последствиями всем, кто хочет помочь Украине
Путин угрожает страшными последствиями всем, кто хочет помочь Украине
Джо Байден - об Украине, России и позиции США
Джо Байден - об Украине, России и позиции США
Самые ожидаемые украинские кинопремьеры: "Довбуш", "Мавка. Лесная песня” и “Я, „Победа“ и Берлин”
Самые ожидаемые украинские кинопремьеры: "Довбуш", "Мавка. Лесная песня” и “Я, „Победа“ и Берлин”
Лучшее за неделю
Политика
Еще
Общество
Еще
Бизнес
Еще
Технологии
Еще
Спорт
Еще