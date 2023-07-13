Совет разрешил беременным женщинам работать по желанию вплоть до родов

Верховная Рада приняла законопроект № 9271, который позволяет женщинам уходить в отпуск в связи с беременностью позже, чем за 70 дней до прогнозируемой даты родов.

Об этом сообщил первый заместитель руководителя Комитета ВР по вопросам налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк.

Закон определяет право работающих женщин, в случае отсутствия медицинских противопоказаний по собственному желанию начинать отпуск в связи с беременностью и родами позже, чем за 70 (90) дней до ожидаемой даты родов. A фактически - работать до самых родов.

"По желанию женщины и в случае отсутствия медицинских противопоказаний, часть отпуска продолжительностью 70 календарных дней, предусмотренная до родов, может быть перенесена и использована женщиной частично или полностью после родов", - отмечается в законе.

При этом общая продолжительность отпуска не изменится.

Например, женщина сможет использовать 20 дней отпуска до ожидаемой даты родов и 106 дней - после, a общая продолжительность отпуска останется неизменной - 126 дней.

В случае если женщина не хочет начинать этот отпуск позже или же есть медицинские противопоказания, законопроект предусматривает возможность оставить действующим нынешнее "стандартное" распределение дней отпуска до и после родов.

"Очень правильная инициатива, потому что сейчас беременную женщину обязательно отправляли в отпуск. Даже если у нее была возможность продолжить работать", - прокомментировал закон Железняк.

Источник: Правый берег