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Египет строит искусственную реку из-за почти исчерпанных запасов воды

22:37, 13 июл 2023
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Египет в рамках проекта New Delta возводит искусственную реку параллельно Нилу стоимостью 5,2 миллиарда долларов. 

Власти Египта утверждают, что искусственная река поможет расширить сельскохозяйственные угодья и уменьшит потребность в импорте продовольствия и пшеницы.

«Российское вторжение в Украину привело к глобальному скачку цен на пшеницу, в результате чего Египет испытывал трудности, поскольку он является крупнейшим в мире импортером пшеницы. В 2021 году Россия и Украина обеспечили Египту 80% импорта пшеницы», — говорится в сообщении.

Власти Египта уже заявили, что вода для искусственной реки будет поступать из переработанных сельскохозяйственных дренажных и подземных вод. По данным ЮНИСЕФ, Египет исчерпает запасы воды к 2025 году.

Напомним, Египет и Турция впервые за 10 лет восстановили дипломатические отношения. 
Источник:  УНН 


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