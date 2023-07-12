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Від рішень G7 щодо гарантій безпеки для України до зловживань депутата - яким був цей день
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Політика / Суспільство / Скандал

Від рішень G7 щодо гарантій безпеки для України до зловживань депутата - яким був цей день

23:56, 12 лип 2023
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Другий день саміту НАТО завершився. За висновками політиків і експертів, хоч результати були досить очікуваними і не дуже сприятливими для України, в цілому можна бути задоволеними: наша країна продовжить отримувати підтримку західних союзників, а вступ у НАТО стає невідворотним, але не сьогоденним.

Основні ж підсумки дня такі: 

Країни «Великої сімки» погодили спільну декларацію про підтримку України, яка включає гарантії безпеки. Декларацію підтримали країни Північної Європи — Фінляндія, Данія, Ісландія, Норвегія та Швеція.

Німеччина передасть Україні додаткові пускові установки Patriot та ракети для них, а Австралія пообіцяла надати ще 30 бронетранспортерів Bushmaster.

Окупанти вдень завдали удару по Запоріжжю. Унаслідок падіння невстановленого ворожого літального об'єкта у спальному районі міста поранень зазнали 18 людей, серед них — 6 дітей.

Народну депутатку з Тернопільщини Людмилу Марченко виключили  з партії «Слуги Народу» після оголошення їй підозри у зловживанні впливом і хабар.

«Укрпошта» анонсувала нову марку - «Винищувачі зла». На ній зображено, як ЗСУ натирають Кремль на терці з отворами у формі літаків F-16, а на конверті — обриси лицаря-штурмовика в шоломі у вигляді українського тризуба

Джерело: Громадське


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