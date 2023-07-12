От решений G7 по гарантиям безопасности для Украины до злоупотреблений депутата - каким был этот день

Второй день саммита НАТО завершился. По выводам политиков и экспертов, хоть результаты были достаточно ожидаемыми и не очень благоприятными для Украины, в целом можно быть довольными: наша страна продолжит получать поддержку западных союзников, а вступление в НАТО становится неотвратимым, но не сиюминутным.

Основные же итоги дня таковы:

Страны "Большой семерки" согласовали совместную декларацию о поддержке Украины, которая включает гарантии безопасности. Декларацию поддержали страны Северной Европы - Финляндия, Дания, Исландия, Норвегия и Швеция.

Германия передаст Украине дополнительные пусковые установки Patriot и ракеты для них, а Австралия пообещала предоставить еще 30 бронетранспортеров Bushmaster.

Оккупанты днем нанесли удар по Запорожью. В результате падения неустановленного вражеского летательного объекта в спальном районе города ранения получили 18 человек, среди них - 6 детей.

Народного депутата из Тернопольской области Людмилу Марченко исключили из партии "Слуги Народа" после объявления ей подозрения в злоупотреблении влиянием и взятке.

"Укрпочта" анонсировала новую марку - "Истребители зла". На ней изображено, как ВСУ натирают Кремль на терке с отверстиями в форме самолетов F-16, а на конверте - очертания рыцаря-штурмовика в шлеме в виде украинского трезубца

Источник: Громадське