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Политика / Европа / Германия

У Німеччині затримали угрупування, яке готувало держпереворот

13:55, 07 дек 2022
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Росія застосовує сфери впливу, заохочуючи радикалів різного ґатунку до протиправних дій у своїх країнах

У Німеччині затримали 25 осіб, які планували держпереворот. Серед підозрюваних - громадянка РФ

Зазначається, що три тисячі правоохоронців обшукують понад 130 будинків та квартир по всій країні. У причетності до підготовки до держперевороту підозрюють 52 людей. 25 підозрюваних вже заарештовані. Серед підозрюваних присутні екскомандир підрозділу спецпризначення німецького Бундесверу, політики, а також представник німецького дворянства.

"Це один із найбільших процесів у справі про тероризм за багато років. Воно відрізняється від подібних справ не лише своєю розмірністю та широко розгалуженою структурою з різними підгрупами, а й складом обвинувачених: кажуть, що змовниками були також принц із давнього німецького дворянського роду та колишній член парламенту від AfD Біргіт Мальзак-Вінкеманн, а також екскомандир спеціального підрозділу Бундесверу", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці також перевіряють зв'язки заколотників із Росією. Серед затриманих за підозрою у підготовці держперевороту у Німеччині є громадянка Росії, заявили у Генпрокуратурі ФРН. 

За версією слідства, окремі змовники силовиків, серед іншого, розглядали напад на Бундестаг та захоплення депутатів у заручники. 

 Джерело: Цензор. НЕТ


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