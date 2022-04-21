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Война / Мариуполь

79 эвакуированных мариупольцев встретили в Запорожье

22:48, 21 апр 2022
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79 жителей Мариуполя, которым вчера удалось уехать гуманитарным коридором, уже приехали в Запорожье. Здесь их встретили и оказывают всестороннюю поддержку и помощь.

Об этом сообщил Мариупольский горсовет.

"Мы боремся за каждого мариупольца. Наша главная цель – спасти людей, которые еще остаются заложниками в блокадном Мариуполе. Ради этой цели объединить усилия весь цивилизованный мир. Мы должны вырвать из этого плена каждого мариупольца и помочь им восстановиться для дальнейшей жизни" , – подчеркнул мэр Мариуполя Вадим Бойченко.

Встретить мариупольцев приехала и министр Ирина Верещук.

20 апреля из Мариуполя в Запорожье удалось уехать четырём эвакуационным автобусам.

Сегодня тоже было запланировано открыть гуманитарный коридор. Чтобы иметь возможность выехать из города, люди начали собираться возле Порт Сити заранее. Но россияне снова сорвали эвакуацию из Мариуполя.

Об этом сообщила Ирина Верещук, министр по вопросам временно оккупированных территорий.

"По Мариуполю нечем порадовать. Очень все туго идет. Со стороны россиян все происходит очень сложно, хаотично, медленно и, конечно же, нечестно".

Дает надежду тот факт, что вчера люди впервые уехали из Мариуполя в Запорожье напрямую (речь идет о тех четырех автобусах, которые вчера выехали из Мариуполя).

Извиняемся перед мариупольцами, которые сегодня не дождались эвакуации. У точки сбора начался обстрел, из-за чего коридор пришлось закрыть.
Дорогие мариупольцы, знайте: пока у нас будут хоть какие-нибудь возможности, мы не оставим попыток вытащить вас оттуда! Держитесь!» – написала Верещук в своем Телеграмм-канале.



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