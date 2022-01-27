Россию "попустило"? Оптимисты видят эффект от переговоров

Ситуацию сейчас не комментирует только ленивый. А мы - не ленивые. К тому же - видим нечто позитивное во всём этом кризисном цунами. Вот коротко о том, что можно увидеть в, так сказать, "сухом остатке".

Нормандский форомат

А вы заметили, что во всех итоговых заявлениях после восьмичасового совещания, советники ни разу не вспомнили про так называемые "администрации" ОРДЛО? Да, именно так. На переговорах было не четыре, а ДВЕ стороны: Россия с одной, и Украина с двумя помощникакми с другой! И все! То есть, Россия не очень-то и сопротивлялась тому, что её де-факто признали стороной конфликта. И, по итогам жарких дискуссий (мы на самом деле не знаем всего, что там было, и это таки тревожно!), именно Россия и Украина пошли выполнять "домашнее задание": им нужно за две недели как-то согласовать позиции, совместить несовместимое, найти какие-то точки соприкосновения. Ни Пушилин, ни Пасечник тут не учитываются. От слова - совсем.

Линия соприкосновения

А вы заметили, что на Донбассе уже несколько дней затишье? Даже в ОРДЛО говорят о том, что Украина не стреляет. Правда, там заявляют, что ВСУ готовит провокации. Правда, они там, в ОРДЛО, жалобно требуют помощи, потому что их пугает Украина, которая наращивает вооружение и силы на линии соприкосновения, а депутаты российской госдумы собираются предложить Путину отправить туда побольше оружия. Но Путин голосами своих спикеров потребовал от ОРДЛО и думских марионеток помолчать. Потому что вдруг стало ясно, что открытые поставки оружия сепаратистам как-то не совсем укладываются в "доктрину" Кремля. В какую такую доктрину? А ни в какую не укладывается. Поэтому пока ничего ни Пушилину, ни Пасечнику не обломится.

Ответ США и НАТО

Тут и замечать нечего. И США, и НАТО отвергли основной ультиматум Путина отойти и не расширяться. Напротив, потребовали от России - уйти из Молдовы, Грузии и Украины, потому что эти страны НЕ ДАВАЛИ своего разрешения на размещение там войск, не звали помощников и защитников. Как, скажем, Токаев. Или, как США, военные базы которых, конечно, размещены, где ни попадя, однако, все - с разрешения стран пребывания. И даже по просьбам некоторых. То есть - на законных основаниях. И потому, требование вывести войска, которые находятся в трёх упомянутых странах, справедливо, ибо российские войска находятся там незаконно! Без разрешения!

И вообще: двери НАТО открыты настежь (правда, на входе какой-то чего-то там проверочный детектор всё же есть), все желающие могут подавать заявки, включая Россию! И никто не собирается выводить или вывозить какое-то там оружие из стран, которые уже члены. Более того: продолжается просто заваливание Украины всяким вооружением. Даже стыдливая Германия со своим комплексом вины перед Россией и нежеланием ссориться с Путиным, прислала военные каски! Да, они там, в НАТО и в ЕС, ссорятся понемножку, мнение собственное высказывают, не все Украину любят и хотят поддерживать. Но это - по мелочам. В целом же позиция и у НАТО, и у ЕС - одна на всех: идти навстречу Путину можно только в том случае, если он тоже будет идти навстречу и поубавит тон своих дурацких ультиматумов. Не в Украине же дело, а в том, что все понимают: дай "лисичке" положить "лапку" на порожек, она в итоге избушку у тебя и оттяпает! Хорошая русская сказка, с моралью, между прочим!

Кстати, о Германии. 73 немецких эксперта по Восточной Европе обратились с открытым письмом к властям Германии с призывом урезонить Россию всеми возможными средствами. Более того, эти эксперты озвучивают, что постсоветская Россия несёт риски для цивилизованного мира и Европе надо сконцентрироваться на двух проблемах – это российский реваншизм и «Северный поток-2». И это письмо обсуждают в Германии в СМИ и соцсетях.

Так что ответ НАТО и США - он, безусловно, консолидированный.

С этим ответом, конечно, позитива не так уж и много. Потому что все материалы переданы Путину, и он думает. И что надумает - не ведомо никому.

Но важно то, что таки думает. Потому что ставки заоблачно высоки. Они непомерны даже для "бескомпромиссной, сильной, независимой, гордой и смелой" России.

А пока Путин думает, у всех есть шанс. Маленький, но всё же есть. А это в такой ситуации - уже позитив. Две недели у всех точно есть. Это не такой уж и маленький срок для решений.

Бывший посол Франции в США (2014 — 2019) Жерар Аро считает, что Путин не шахматист, а игрок в покер. Но это тоже неплохо: игрока можно "просчитать". И обыграть. Вот мир и притих, вместе с Путиным просчитывая варианты...

А вот и Китай сказал своё слово

Китай вежливо попросил Россию уйти из Казахстана. Потому что Центральная Азия - это не российская, да будет вам известно, сфера влияния, а очень даже китайская. И Россия тихонько, без шума и пыли, отошла. Потратила миллионы на то, чтобы войти, навела в Казахстане "порядок" и - ушла по просьбе старшего брата...

А Китай, точнее сам Си, устроил в ЦА саммит, поговорил с с главами Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана и убедил их, что с ним нужно дружить. С ним, а не с Путиным, на минуточку. И теперь они там будут строить свои "зелёные коридоры", щиты и прочие заморочки для дружбы, консолидации и процветания местных диктатур, потому что цветные революции названы абсолютным злом!

А не далее, как вчера, Китай и вовсе поставил жирную точку во всём этом бардаке, устроенном Россией.

Министр иностранных дел Китая Ван И и госсекретарь США Энтони Блинкен провели переговоры по телефону поздно вечером в среду.

"Мы призываем все стороны оставаться спокойными и воздерживаться от шагов, повышающих напряженность и обостряющих кризис", - заявил глава китайского МИДа.

Как сообщает агентство Reuters, Ван И заявил своему американскому коллеге, что безопасность одной страны не должна быть принесена в жертву безопасности других государств.

Но и это еще не всё.

"Чтобы разрешить украинскую проблему, мы все еще должны вернуться в новому Минскому соглашению - отправной точке. Новое Минское соглашение, одобренное Советом безопасности, - это фундаментальный политический документ, признанный всеми сторонами, и он должен эффективно реализовываться. До тех пор, пока прилагаются усилия в соответствии с направлением и духом этого соглашения, Китай будет их поддерживать", - подчеркнул министр иностранных дел Китая.

Третьего февраля Лавров собирается в Китай. Советоваться. Но Китай уже всё сказал. И комментировать что-то тут уже нет смысла... Но Медведев смысл нашел: он предложил заменить доллары и евро на юани! Как в ответе армянского радио на вопрос, сколько будет стоить водка в каком-то там году? Помните? 95 юаней! Анекдотик-то какого-то там 80-го года прошлого столетия, на минуточку! )))

Две недели.

Две недели мы все можем спать спокойно. А там - видно будет.

На закуску вам

Вот, смотрите, что неубиенный весельчак Бабченко по поводу сложившейся ситуации написал:

"Блинкен: Обсуждает с Боррелем наращивание войск РФ на границе с Украиной.

Нуланд: США подготовили 18 сценариев на случай вторжения

Столтенберг: Решение о принятии Украины и Грузии в НАТО принято.

Разведка США: Россия готовит дестабилизирующий сценарий для вторжения на январь-февраль. Уже закинуты диверсионные группы.

ГУР Украины: Русские могут использовать утечку аммиака в Горловке как предлог для вторжения.

Conflict Intelligence Team: Россия перебрасывает поездами «Искандеры» с востока на запад. Вот пруфы.

Радослав Сикорский: Еще раз сунетесь, получите по яйцам.

Швеция: Из-за повышенной активности российского флота вводит на остров Готлиб танки и отряд спецназа.

Верховный Главнокомандующий Украины: ПОСТИТ ФОТОЧКУ С ШЕВОЙ, БЛ..@..Ь!!!

Глава ОП Ермак: Президент доворился с Байденом о проведении трехсторонней встречи.

Джен Псаки: Эммм… Чо, блин? Какая встреча? Впервые слышу.

Дед Ванга: Какой вам еще аналитики не вистачає.

Доброе утро."

И прикольно, и точно.

Я бы добавила про Китай:

- Хватит бузить, ребята. Займитесь-ка лучше экономикой, космосом, роботами или, в крайнем случае - демографической политикой уже...

Ирина Шевченко, InfoKava