Выводы военно-врачебной комиссии будут цифровизированы - Шмигаль

В Украине выводы военно-врачебной комиссии (ВВК) вскоре будут оцифрованы, то есть доступны в электронном варианте.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Важное решение, которое поможет получать другие услуги онлайн", - отметил Шмыгаль.

Также он добавил, что все ответственные органы уже получили поручение ускорить проработку этого вопроса. Шмыгаль отметил, что ключевой принцип реформы ВВК и медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК) - "справки ходят за военными".

По его словам, уже внедрена электронная очередь во всех военных учреждениях здравоохранения, документооборот цифровизировали в 90% процентах воинских частей. Шмыгаль также добавил, что количество ВВК увеличили на 50%, и все эти пункты ускорили прохождение военно-врачебной комиссии в три раза.

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В начале сентября министр обороны Рустем Умеров сообщил, что Минобороны намерено ввести электронный военный билет, запустить единый реестр призывников и цифровизировать ВВК. Первые изменения в отношении ВВК начались весной 2023 года. В Минцифры подчеркнули, что тестировали обновления с августа 2023 года.

27 октября в Министерстве здравоохранения Украины сообщили, что планируют сократить сроки прохождения ВВК при ТЦК.

5 декабря представитель президента в Верховной Раде, член комитета по национальной безопасности и обороне Федор Вениславский сообщил, что в Украине готовят законопроект, который предусматривает вручение повесток по электронной почте и заказным письмом.

Источник: ZN.UA