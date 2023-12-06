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Власть / Война / Армия

Безуглая, Арахамия и Устинова дискредитируют руководство страны – секретарь комитета Совета

21:52, 06 дек 2023
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После ряда критических заявлений со стороны украинских депутатов министр обороны Украины Рустем Умеров заверил общественность, что у военно-политического руководства государства уже есть план ведения войны на 2024 год. Тем временем секретарь комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко предупреждает, что требовать такую информацию - это дискредитировать руководство страны.

"У нас все-таки Вооруженными силами во время войны верховный главнокомандующий руководит, это президент Украины. А ему подчиняется главнокомандующий. Уже заявляли многие эксперты, нет таких планов, которые должен главнокомандующий и верховный главнокомандующий представлять комитету", - подчеркнул Костенко во время эфира на "Радио NV".

Он также напомнил, что заявлениями о якобы отсутствии плана отметилась не только Безуглая. Об этом утверждали также и глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, и депутат от "Голоса" Александра Устинова.

"Они где-то взяли этот месседж о плане войны, о котором больше никто не говорит. И начали это вбрасывать в средства массовой информации, что как будто нам нечего показать нашим партнерам. Я не знаю, для чего это было сделано. Но именно эти три народных депутата об этом плане войны говорили, который они вроде бы не видели. Только я не понимаю, почему они должны это видеть. Еще Безуглая и Арахамия — из комитета нацбезопасности, по другим у меня вообще нет представления", — отметил Костенко, поставив под сомнение то, могли ли вообще оценить этот план люди, у которых нет военного образования.

Он добавил, что Комитет ВР по вопросам нацбезопасности не давал запрос для ознакомления с документом. Более того, Генштаб и не должен делиться этой информацией, поскольку лишь малое количество людей имеет право знать о плане, и это те, кто участвует в заседании Ставки, подчеркнул Костенко.

 Напомним, недавно заместитель главы Комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая выступила с заявлением, которое наделало шума. Она сказала, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный не смог предоставить план ведения войны на 2024 год, из-за чего и призвала его уйти в отставку. 

Источник: ZN,UA


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