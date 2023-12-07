Запад склоняется к тому, что без Украины в НАТО цивилизованный мир проиграет

Запад переосмысливает войну Московии против Украины: без членства Киева в НАТО цивилизованный мир проиграет. Об этом в своем Телеграм-канале рассуждает Орест Сохар, шеф-редактор интернет-издания "Обозреватель" (Oboz.ua), который собрал самые яркие примеры высказываний западных политиков.

Вступление Украины в Североатлантический альянс важно не столько зонтиком коллективной обороны, сколько возможностью вести войну с Московией по стандартам Альянса. Плюс - это шанс мобилизовать все ресурсы Запада в борьбе с империалистическими конвульсиями кремля. Иначе проиграет не только Украина, но и наши западные партнеры.

🫵🏼 До сих пор перспективы Украины на вступление в Альянс рассматривались через призму "коллективного мышления", навязанного США и Германией: "после завершения войны", "нужны реформы" и т.д. Но на протяжении последних нескольких недель бывшие чиновники, независимые эксперты и иногда чиновники начинают подвергать сомнению эту чиновничью логику Вашингтона и Берлина.

"Североатлантический альянс должен принять Украину как можно скорее. Промедление с присоединением Украины к НАТО стимулирует режим Путина к бесконечному продолжению войны... Пришло время сделать прямо противоположное послание... Тогда для путина продолжение этой войны будет бесцельным, а для России - разрушительным", - экс-посол США при НАТО Курт Волкер.

Путь Украины к членству в НАТО - это часть выигрышной стратегии как для самой Украины, так и для всего блока. Даже до полного освобождения оккупированной части Украины альянс мог бы распространить "зонтик НАТО" на территории, подконтрольные украинской власти. Помочь Украине победить Путина - это жизненно важный интерес США. Ведь в предыдущих войнах в Европе было потеряно более 800 000 американских жизней. Предотвратить это может именно Украина, - экс-чиновник Пентагона Ян Бжезинский.



"Лучший способ обеспечить длительный мир и стабильность в Европе - это присоединить Украину к НАТО. Следующим летом Альянс будет отмечать свое 75-летие на саммите в Вашингтоне. Приглашение для Украины присоединиться было бы идеальным способом празднования", - экс-генсекретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен.

Ребекка Хенрикс, Гудзонский институт: "Давайте позволим Украине вести эту войну так, как это делали бы мы! Другими словами, Украина должна получить преимущество в воздухе, получить беспилотники большего радиуса действия, ускорить получение F-16". Подобные заявления сделали и экс-командующий армией США в Европе, генерал-лейтенант Бен Ходжес и экс-директор ЦРУ Дэвид Петреус.

🫵🏼 Именно разрозненность Европы и США создает возможности кремлевскому фюреру думать о возможном нападении на НАТО через 6-7 лет. Тогда как экономический потенциал стран-членов НАТО позволяет оказывать поддержку Украине, однако не используется полностью.

"Сложите вместе экономики стран, поддерживающих Украину в борьбе с Россией, и мы превзойдем [Россию] в соотношении 30 к 1", - МИД Великобритании Дэвид Кэмерон. Он летит в Вашингтон с идеей мобилизовать всех союзников, - WSJ. Мобилизацию экономики провела Московия. Она не только нарастила военный чек до рекордных $100 млрд в следующем году, но и переключила значительную часть гражданских заводов на производство танков и беспилотников. Тогда как Запад раскручивается очень слабо и не способен выполнить даже своих обязательств перед Украиной.

К мобилизации призывают и другие чиновники. Например, глава минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен: ни одна страна не может справиться с современными угрозами безопасности в одиночку.

В марте-апреле 2022 года "коллективный разум" также пытался отгородиться от войны в Украине мантрами о "нежелании быть стороной конфликта". Но голос Украины, а также заявления высокопоставленных экспертов и части прогрессивных чиновников изменили позицию Запада. Похоже, сейчас мы переживаем вторую волну, в результате чего Вашингтон и Берлин вынуждены будут отказаться от удобной мантры - в пользу безопасности всего мира.

Источник: Телеграм-канал "Орестократия"