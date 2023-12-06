Что известно о смерти предателя, экс-депутата Кивы

Скандального экс-нардепа Илью Киву нашли мертвым в одном из подмосковных отелей. Источники Корреспондент.net подтверждают гибель, бежавшего в Россию политика, в результате спецоперации СБУ. Сайт Корреспондент.net собрал все, что известно о смерти Кивы.

По имеющимся данным Киву убили из стрелкового оружия. В России завели уголовное дело по факту убийства Кивы. Тело Кивы нашли на территории подмосковного отеля около 15:00 по местному времени. Реанимировать его медикам не удалось.

По предварительным данным Киву убили выстрелом в висок из пистолета.

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов подтвердил смерть коллаборанта, бывшего украинского нардепа Украины Ильи Кивы.

"Да, можем подтвердить, что Кива - все. И такая участь постигнет других предателей Украины, а также пособников путинского режима", - сказал Юсов в эфире телемарафона.

Утром в среду в телеграм-канале Кивы вышло последнее сообщение в традиционном пропагандистском стиле о том, что президент Украины Владимир Зеленский якобы боится преследования.

Топ-предатель

Кива – бывший член пророссийской партии Оппозиционная платформа — За жизнь. 30 января 2022 года он покинул Украину, перебравшись в Испанию, а оттуда — в Москву. Он обратился к Владимиру Путину с просьбой предоставить ему гражданство и политическое убежище.

После начала полномасштабного вторжения Кива полностью поддерживал действия России. В марте 2022 года Верховная Рада лишила Киву депутатского мандата. В ноябре 2023 го суд в Украине заочно приговорил бывшего депутата к 14 годам по обвинению в государственной измене.

В России Кива стал завсегдатаем разного рода пропагандистских шоу, в которых в духе кремлевской риторики поливал грязью Украину.

Интересно, что после смерти Кивы российские пропагандисты быстро от него открестились.

“Киву убили... Свой среди чужих / чужой среди своих обычно уничтожается своими. Чужим просто нет до него дела”, - отметила главред пропагандистского канала RT Маргарита Симоньян.

Кульбиты судьбы

Кива родился в Полтаве. Работал заместителем начальника управления по защите прав потребителей в Полтавской области. В 2011 году его арестовали за взятку. В декабре 2013 года Октябрьский районный суд Полтавы приговорил его к выплате штрафа в 10 200 гривен и лишил права занимать государственные должности в течение года.

В том же году Кива стал вице-президентом Международной федерации домино (до этого он уже был президентом украинской федерации). Как он заявлял позже, после Майдана, домино он занялся, чтобы "выйти на окружение Путина" через главу Российской федерации домино Бориса Борзова, который дружил с Сергеем Шойгу.

В августе 2014 года Киву назначили командиром батальона Полтавщина и амнистировали. Он стал майором милиции.

Он также состоял в Правом секторе и воевал на Донбассе в составе сил АТО. Имел государственные награды Украины и неоднократно делал жесткие заявления против России.

В декабре 2014 года приказом главы МВД Арсена Авакова Кива был назначен заместителем начальника УМВД Украины в Донецкой области. Летом 2015 года он стал заместителем начальника УМВД в Херсонской области с досрочным присвоением звания подполковника милиции. Тогда же он возглавил в Полтаве Союз ветеранов АТО.

С октября 2015 по май 2016 года он работал руководителем Департамента противодействия наркопреступности Национальной полиции, затем советником министра внутренних дел Украины. В этот период своей жизни Кива считался близким к министру Авакову человеком и политически с ним связанным.

В 2017 году Кива окончил Национальную академию внутренних дел Украины по специальности "право", получив степень магистра. В том же году его избрали главой профсоюзов Министерства внутренних дел Украины.

Затем в политической карьере Кивы случился крутой поворот. С 2019 года он перешел в пророссийскую партию Оппозиционная платформа — За жизнь.