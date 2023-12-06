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Cтатті / IT та медіа

Що відомо про смерть запроданця, екс-депутата Ківи

21:46, 06 гру 2023
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Скандального екс-нардепа Іллю Киву знайшли мертвим в одному із підмосковних готелів (м. Супоньово). Джерела  підтверджують загибель політика, який втік до Росії, в результаті спецоперації СБУ. Сайт Кореспондент. net зібрав все, що відомо про смерть Киви.
 
За відомими даними Киву вбили зі стрілецької зброї. Тіло зрадника знайшли на території підмосковного готелю близько 15:00 за місцевим часом. Реанімувати його медикам не вдалося.
 
За попередніми даними, Киву вбили пострілом у скроню з пістолета.
 
Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов підтвердив смерть колаборанта, колишнього українського нардепа України Іллі Киви.

"Так, можемо підтвердити, що Кива - все. І така доля спіткає інших зрадників України, а також пособників путінського режиму", - сказав Юсов в ефірі телемарафону.

Вранці у середу в телеграм-каналі Киви вийшло останнє повідомлення у традиційному пропагандистському стилі про те, що президент України Володимир Зеленський нібито боїться переслідування.
 
Топ-зрадник
 
Кива - колишній член проросійської партії Опозиційна платформа - За життя. 30 січня 2022 року він залишив Україну, перебравшись до Іспанії, а звідти до Москви. Він звернувся до Володимира Путіна з проханням надати йому громадянство та політичний притулок.
 
Після початку повномасштабного вторгнення Кива повністю підтримував дії Росії. У березні 2022 року Верховна Рада позбавила Киву депутатського мандата. У листопаді 2023 року суд в Україні заочно засудив колишнього депутата до 14 років за звинуваченням у державній зраді.
 
У Росії Кива став постійним гостем різного роду пропагандистських шоу, в яких у дусі кремлівської риторики поливав брудом Україну.
 
Цікаво, що після смерті Киви російські пропагандисти від нього швидко відхрестилися.
 
“Киву вбили... Свій серед чужих/чужий серед своїх зазвичай знищується своїми. Чужим просто немає до нього справи”, - зазначила головний редактор пропагандистського каналу RT Маргарита Симоньян.
 
Кульбіти долі
 
Кива народився у Полтаві. Працював заступником начальника управління захисту прав споживачів у Полтавській області. 2011 року його заарештували за хабар. У грудні 2013 року Жовтневий районний суд Полтави засудив його до виплати штрафу у 10 200 гривень та позбавив права обіймати державні посади протягом року.
 
У тому ж році Кива став віце-президентом Міжнародної федерації доміно (до цього він був президентом української федерації). Як він заявляв пізніше, після Майдану доміно він зайнявся, щоб "вийти на оточення Путіна" через главу Російської федерації доміно Бориса Борзова, який товаришував із Сергієм Шойгу.
 
У серпні 2014 року Киву призначили командиром батальйону Полтавщини та амністували. Він став майором міліції.
 
Він також перебував у Правому секторі та воював на Донбасі у складі сил АТО. Мав державні нагороди України та неодноразово робив жорсткі заяви проти Росії.
 
У грудні 2014 року наказом глави МВС Арсена Авакова Киву було призначено заступником начальника УМВС України в Донецькій області. Влітку 2015 року він став заступником начальника УМВС у Херсонській області із достроковим присвоєнням звання підполковника міліції. Тоді ж він очолив у Полтаві Спілку ветеранів АТО.
 
З жовтня 2015 року по травень 2016 року він працював керівником Департаменту протидії наркозлочинності Національної поліції, потім радником міністра внутрішніх справ України. У цей період свого життя Кива вважався близькою до міністра Авакова людиною і політично з ним пов'язаною.
 
У 2017 році Кива закінчив Національну академію внутрішніх справ України за спеціальністю "право", здобувши ступінь магістра. Того ж року його обрали головою профспілок Міністерства внутрішніх справ України.
 
Потім у політичній кар'єрі Киви стався крутий поворот. З 2019 року він перейшов до проросійської партії Опозиційна платформа — За життя.


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