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Культура / Война / Россия

Россия повредила или разрушила почти девятьсот памятников культуры в Украине

20:35, 06 дек 2023
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За период с 24 февраля 2022 по 25 ноября 2023 Россия разрушила или повредила 863 объекта культурного наследия, сообщает Министерство культуры и информационной политики.

По данным МКИП, 119 памятников имели национальное значение, 674 — местное значение, а 70 объектов были только что обнаружены. С начала полномасштабного вторжения полностью было разрушено 23 памятника, частично повреждено 663 памятника, степень повреждения 177 объектов остается неизвестным.

276 объектов — памятники архитектуры, 252 — архитектуры и градостроительства, 200 — истории, 33 — архитектуры и истории, 19 — монументального искусства, 17 — градостроительства и монументального искусства, 18 — археологии, 38 — архитектуры, градостроительства и истории, пять – градостроительство, два – науки и техники, один — садово-паркового искусства, один — архитектуры и градостроительства и монументального искусства, один — архитектуры, монументального искусства.

Количество пострадавших или разрушенных памятников культурного наследия в:

Харьковской области — 216
Одесской области — 112
Донецкой области — 111
Херсонской области — 86
Черниговской области — 70
Киевской области — 69
Запорожской области — 38
Львовской области — 33
Днепропетровской области — 32
Луганской области — 30
Сумской области — 25
Николаевской области — 22
Хмельницкой области — 9
Винницкой области — 4
Житомирской области — 2

Источник: ZN,UA


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