Россия повредила или разрушила почти девятьсот памятников культуры в Украине

За период с 24 февраля 2022 по 25 ноября 2023 Россия разрушила или повредила 863 объекта культурного наследия, сообщает Министерство культуры и информационной политики.

По данным МКИП, 119 памятников имели национальное значение, 674 — местное значение, а 70 объектов были только что обнаружены. С начала полномасштабного вторжения полностью было разрушено 23 памятника, частично повреждено 663 памятника, степень повреждения 177 объектов остается неизвестным.

276 объектов — памятники архитектуры, 252 — архитектуры и градостроительства, 200 — истории, 33 — архитектуры и истории, 19 — монументального искусства, 17 — градостроительства и монументального искусства, 18 — археологии, 38 — архитектуры, градостроительства и истории, пять – градостроительство, два – науки и техники, один — садово-паркового искусства, один — архитектуры и градостроительства и монументального искусства, один — архитектуры, монументального искусства.

Количество пострадавших или разрушенных памятников культурного наследия в:

Харьковской области — 216

Одесской области — 112

Донецкой области — 111

Херсонской области — 86

Черниговской области — 70

Киевской области — 69

Запорожской области — 38

Львовской области — 33

Днепропетровской области — 32

Луганской области — 30

Сумской области — 25

Николаевской области — 22

Хмельницкой области — 9

Винницкой области — 4

Житомирской области — 2

Источник: ZN,UA