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Залужный провел брифинг по мобилизации
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Война / Общество / Армия

Залужный провел брифинг по мобилизации

21:22, 26 дек 2023
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Залужный провел брифинг на фоне представления правительством законопроекта о мобилизации.

 Главное:

 ▫️Работой ТЦК недоволен, но возможности по приему личного состава они не потеряли.

 ▫️Потребность новых мобилизованных разбита на периоды, об одномоментной мобилизации речь не идет: "Кто-то будет мобилизован в январе, а кто-то даже в декабре".

 ▫️Цифра мобилизованных учитывает покрытие текущего комплекта, формирование новых воинских частей, а также прогнозирование потерь.

 ▫️Люди должны отдыхать, но закреплять ротацию бойцов на законодательном уровне будет обманом из-за нереальности этого.

 ▫️Военное командование не вмешивается в вопрос, кто может иметь отсрочку от мобилизации.

 ▫️В законодательстве следует оставить понятие годности и непригодности к военной службе, и отказаться от разделения на степени инвалидности.

 ▫️Об электронных повестках: Украину устроит любой способ мобилизации, который обеспечит армию пополнением резервов.

 ▫️В оставлении Марьинки нет ничего резонансного, в то же время ВСУ еще находятся в северной части города

 ▫️Российскую агрессию может остановить лишь постоянное увеличение потерь их армии, хотя до сих пор руководство страны-агрессора не считалось с количеством убитых и раненых захватчиков РФ на войне.

 Источник: Украинская правда


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