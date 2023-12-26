Залужный провел брифинг по мобилизации

Залужный провел брифинг на фоне представления правительством законопроекта о мобилизации.

Главное:

▫️Работой ТЦК недоволен, но возможности по приему личного состава они не потеряли.

▫️Потребность новых мобилизованных разбита на периоды, об одномоментной мобилизации речь не идет: "Кто-то будет мобилизован в январе, а кто-то даже в декабре".

▫️Цифра мобилизованных учитывает покрытие текущего комплекта, формирование новых воинских частей, а также прогнозирование потерь.

▫️Люди должны отдыхать, но закреплять ротацию бойцов на законодательном уровне будет обманом из-за нереальности этого.

▫️Военное командование не вмешивается в вопрос, кто может иметь отсрочку от мобилизации.

▫️В законодательстве следует оставить понятие годности и непригодности к военной службе, и отказаться от разделения на степени инвалидности.

▫️Об электронных повестках: Украину устроит любой способ мобилизации, который обеспечит армию пополнением резервов.

▫️В оставлении Марьинки нет ничего резонансного, в то же время ВСУ еще находятся в северной части города

▫️Российскую агрессию может остановить лишь постоянное увеличение потерь их армии, хотя до сих пор руководство страны-агрессора не считалось с количеством убитых и раненых захватчиков РФ на войне.

Источник: Украинская правда