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Чем отличаются модели линейки S23 от Samsung Galaxy? PR
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Чем отличаются модели линейки S23 от Samsung Galaxy?

09:25, 27 дек 2023
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Серия S от Samsung — это мощные и современные флагманские модели, способные затмить всех конкурентов. В 2023 году ассортимент смартфонов пополнился линейкой Samsung Galaxy S23. В нее вошли S23, S23+, S23 Ultra. Чем же отличаются эти модели и какой смартфон выбрать? 

 

Samsung Galaxy S23

Базовый смартфон линейки — оптимальное решение для всех, кто ищет адекватный баланс цены и качества. Корпус выполнен из высокопрочного стекла, усиленного алюминиевой рамой. Содержимое надежно защищено от пыли и влаги. А экран позволяет работать с телефоном даже при ярком солнечном свете. Также присутствуют следующие характеристики:

 

  • мощный, до максимума разогнанный процессор Snapdragon 8 Gen 2;

  • качественная камера на 50 Мп с трехкратным оптическим увеличением;

  • поддержка всех современных технологий и стандартов связи;

  • NFC-модуль для бесконтактной оплаты;

  • поддержка eSim.

 

Galaxy S23 функционален. Его можно использовать для работы, игр, развлечений. Технические характеристики позволяют справиться с любой задачей. Еще один плюс — он достаточно компактен и легко помещается в руке.

Samsung Galaxy S23 Plus

Модель с приставкой Plus практически не отличается от базовой по характеристикам. Единственное видимое различие — диагональ экрана. Она у Galaxy S23 Plus составляет 6,6 дюйма, что на 0,5 дюйма больше, чем у базового смартфона линейки. Это не особо сказывается на применении устройства. Но пользователям, предпочитающим большие экраны, такой вариант понравится намного больше.

Samsung Galaxy S23 Ultra

Данная версия смартфона является самой массивной и габаритной. Диагональ экрана составляет 6,8 дюйма, а вес — 234 грамма. 

 

Значительно претерпели изменения и технические характеристики. Модель Ultra получила абсолютный максимум. Среди улучшений:

 

  • фронтальная камера на 200 Мп;

  • перископический объектив;

  • улучшенная плотность пикселей — 500 ppi;

  • емкая аккумуляторная батарея;

  • 12 Гб оперативной памяти.

 

Этих характеристик достаточно не только для выполнения большинства стандартных задач, но и для обеспечения запаса производительности на несколько лет.

 

Все Galaxy S23 имеют стильный дизайн и выпускаются в нескольких цветовых решениях. Хотите купить один из них по выгодной цене? Загляните на страницы samsungshop.com.ua. Здесь же представлены аксессуары к каждой модели, делающие применение максимально комфортным.



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