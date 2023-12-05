Лайфхаки перед поездкой: что взять с собой, чтобы не скучать в дороге

Предстоит поездка на поезде или в автобусе в другой город? Несколько часов, а то и суток, в ограниченном пространстве перед окном – удовольствие не самое приятное. Общение с соседями по сидению или купе тоже не всегда выходит удачным. Поэтому необходимо заранее подумать о том, какие аксессуары взять с собой в дорогу, чтобы вы не скучали, а время пролетело быстрее.

Беспроводные наушники

Смотреть фильм по телефону или ноутбуку лучше в наушниках. Преимущества очевидны:

не мешаете соседям по купе;

наслаждаетесь более качественным звуком;

смартфон или планшет не так быстро разряжаются, если звук транслируется через наушники;

Какие наушники лучше взять с собой в дорогу? Вопрос, конечно, интересный. Если отдаете предпочтение “яблочным” девайсам, активно используете iPhone или iPad, лучше купить наушники Эпл, например AirPods 3, AirPods Pro 2nd Gen. Они порадуют вас своим обширным функционалом и возможностями:

Активное шумоподавление – слушая музыку, не будете слышать шум вокруг; Режим прозрачности – позволяет слышать все, что происходит вокруг, не отрываясь от фильма или музыкальных композиций; Простое сенсорное управление при помощи жестов; Режим объемного звука – хоть вы и смотрите фильм в поезде со смартфона, создается впечатление, что находитесь в кинотеатре;

Таким образом, наушники Эпл или других брендов, например Samsung Galaxy Buds или Xiaomi AirDots также пригодятся в дороге.

Другие электронные аксессуары в дорогу

Укрзализныця активно устанавливает Wi-Fi роутеры в своих поездах, поэтому деловой человек имеет возможность не отрываться от текущих дел. По этой причине имеет смысл взять с собой в купе ноутбук или планшет с чехлом-клавиатурой. Эти устройства открывают перед пользователем куда более обширные возможности:

работа с документами;

проведение конференций и видео встреч с партнерами и коллегами по работе;

выполнение рабочих проектов любого уровня сложности;

поиск информации в интернете;

дистанционное руководство работой компании или отдела через соответствующие приложения и программы.

Опять же, чтобы не мешать соседям, вести переговоры намного комфортнее через беспроводные наушники Эпл, например AirPods или AirPods Max, которые оборудованы чувствительными микрофонами с интеллектуальным подавлением внешних шумов.

Как видим, современные технологии позволяют сделать длительные поездки более приятными.