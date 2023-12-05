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Лайфхаки перед поездкой: что взять с собой, чтобы не скучать в дороге

09:28, 05 дек 2023
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Предстоит поездка на поезде или в автобусе в другой город? Несколько часов, а то и суток, в ограниченном пространстве перед окном – удовольствие не самое приятное. Общение с соседями по сидению или купе тоже не всегда выходит удачным. Поэтому необходимо заранее подумать о том, какие аксессуары взять с собой в дорогу, чтобы вы не скучали, а время пролетело быстрее.

Беспроводные наушники

Смотреть фильм по телефону или ноутбуку лучше в наушниках. Преимущества очевидны:

  • не мешаете соседям по купе;

  • наслаждаетесь более качественным звуком;

  • смартфон или планшет не так быстро разряжаются, если звук транслируется через наушники;

Какие наушники лучше взять с собой в дорогу? Вопрос, конечно, интересный. Если отдаете предпочтение “яблочным” девайсам, активно используете iPhone или iPad, лучше купить наушники Эпл, например AirPods 3, AirPods Pro 2nd Gen. Они порадуют вас своим обширным функционалом и возможностями:

  1. Активное шумоподавление – слушая музыку, не будете слышать шум вокруг;

  2. Режим прозрачности – позволяет слышать все, что происходит вокруг, не отрываясь от фильма или музыкальных композиций;

  3. Простое сенсорное управление при помощи жестов;

  4. Режим объемного звука – хоть вы и смотрите фильм в поезде со смартфона, создается впечатление, что находитесь в кинотеатре;

Таким образом, наушники Эпл или других брендов, например Samsung Galaxy Buds или Xiaomi AirDots также пригодятся в дороге.

 

Другие электронные аксессуары в дорогу

Укрзализныця активно устанавливает Wi-Fi роутеры в своих поездах, поэтому деловой человек имеет возможность не отрываться от текущих дел. По этой причине имеет смысл взять с собой в купе ноутбук или планшет с чехлом-клавиатурой. Эти устройства открывают перед пользователем куда более обширные возможности:

  • работа с документами;

  • проведение конференций и видео встреч с партнерами и коллегами по работе;

  • выполнение рабочих проектов любого уровня сложности;

  • поиск информации в интернете;

  • дистанционное руководство работой компании или отдела через соответствующие приложения и программы.

Опять же, чтобы не мешать соседям, вести переговоры намного комфортнее через беспроводные наушники Эпл, например AirPods или AirPods Max, которые оборудованы чувствительными микрофонами с интеллектуальным подавлением внешних шумов.

Как видим, современные технологии позволяют сделать длительные поездки более приятными. 


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