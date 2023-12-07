Россия убила почти четыреста украинских спортсменов и тренеров

397 украинских спортсменов и тренеров погибли и более 500 спортивных объектов были разрушены в результате российского вторжения.

С начала полномасштабного вторжения россии в Украину погибли 397 спортсменов и тренеров, а также разрушены 500 спортивных объектов. Об этом сообщил глава Министерства молодежи и спорта Матвей Бидный в интервью France Presse.

Бидный отметил, что российское вторжение нанесло страдания всем украинцам, нанесло большой вред спортивному сообществу и потенциальным олимпийцам.

"У нас есть подтверждение, что погибли 397 спортсменов и тренеров, включая атлетов, которые могли участвовать в Олимпиаде, таких как стрелок Егор Кигитов или боксер Максим Галиничев", - сказал Бедный.

Также по его словам, потери спортивной инфраструктуры превысили 500 объектов на общую сумму более 300 миллионов долларов.

"Их можно восстановить, но человеческие жизни вернуть невозможно", - добавил Бедный.

Как сообщил Бедный, Украина уважает принцип нейтральности, но "нейтральность" возможна только в мирное время. Когда идет война, и одна нация со своими паспортами убивает другую нацию, тогда "нейтральность" становится безответственностью.

Источник: УНН