"Поддержать"
Тренды:
Новости
В Украине стало меньше поддельных денег
Из-за польских протестующих украинские фуры поедут по железной дороге
Россия убила почти четыреста украинских спортсменов и тренеров
Выводы военно-врачебной комиссии будут цифровизированы - Шмигаль
Запад склоняется к тому, что без Украины в НАТО цивилизованный мир проиграет обновлено
Безуглая, Арахамия и Устинова дискредитируют руководство страны – секретарь комитета Совета
Что известно о смерти предателя, экс-депутата Кивы
Россия повредила или разрушила почти девятьсот памятников культуры в Украине
Лайфхаки перед поездкой: что взять с собой, чтобы не скучать в дороге PR
Татьяна Малахова. Символы, которые ведут нас во тьму
Малообеспеченные украинцы могут получить от государства кредит на создание бизнеса
Как быстро и эффективно убрать офис после корпоратива PR
Изменится для украинцев в декабре в пенсиях, тарифах, налогах
НБУ вернул наличную гривню, которую обменяли украинцы за границей
Бывшую одесситку-коллаборантку заочно приговорили к одиннадцати годам заключения
Все новости
Война / Спорт / Россия

Россия убила почти четыреста украинских спортсменов и тренеров

23:21, 07 дек 2023
3
Версия для печати

 

397 украинских спортсменов и тренеров погибли и более 500 спортивных объектов были разрушены в результате российского вторжения.

 С начала полномасштабного вторжения россии в Украину погибли 397 спортсменов и тренеров, а также разрушены 500 спортивных объектов. Об этом сообщил глава Министерства молодежи и спорта Матвей Бидный в интервью France Presse.

Бидный отметил, что российское вторжение нанесло страдания всем украинцам, нанесло большой вред спортивному сообществу и потенциальным олимпийцам.

"У нас есть подтверждение, что погибли 397 спортсменов и тренеров, включая атлетов, которые могли участвовать в Олимпиаде, таких как стрелок Егор Кигитов или боксер Максим Галиничев", - сказал Бедный.

Также по его словам, потери спортивной инфраструктуры превысили 500 объектов на общую сумму более 300 миллионов долларов.

"Их можно восстановить, но человеческие жизни вернуть невозможно", - добавил Бедный.

Как сообщил Бедный, Украина уважает принцип нейтральности, но "нейтральность" возможна только в мирное время. Когда идет война, и одна нация со своими паспортами убивает другую нацию, тогда "нейтральность" становится безответственностью. 

Источник: УНН


Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Twitter.

Ctrl
Enter
Если вы заметили ошибку в тексте
Выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Также по теме
ИНФОГРАФИКА
Смотреть еще
Баттл Зеленский-Порошенко: лидеры уже почти на равных, но много неопределившихся
Баттл Зеленский-Порошенко: лидеры уже почти на равных, но много неопределившихся
Украину захлёстывает уже не волна, а настоящее цунами ковида. Что делать
Украину захлёстывает уже не волна, а настоящее цунами ковида. Что делать
Дороги или армия: президент определился – на дороги потрачено в 10 раз больше
Дороги или армия: президент определился – на дороги потрачено в 10 раз больше
Балансирование на грани долгового краха: удержится ли Китай в мировых лидерах
Балансирование на грани долгового краха: удержится ли Китай в мировых лидерах
Мультимедиа
Смотреть еще
Война / Днепр / Фото
8-04-2022, 18:43
Маленький волонтерский улей в большом Днепре
Маленький волонтерский улей в большом Днепре
День восьмой: все линии обороны Украины сохранены, у врага нет успеха
День восьмой: все линии обороны Украины сохранены, у врага нет успеха
Путин угрожает страшными последствиями всем, кто хочет помочь Украине
Путин угрожает страшными последствиями всем, кто хочет помочь Украине
Джо Байден - об Украине, России и позиции США
Джо Байден - об Украине, России и позиции США
Самые ожидаемые украинские кинопремьеры: "Довбуш", "Мавка. Лесная песня” и “Я, „Победа“ и Берлин”
Самые ожидаемые украинские кинопремьеры: "Довбуш", "Мавка. Лесная песня” и “Я, „Победа“ и Берлин”
Лучшее за неделю
Политика
Еще
Общество
Еще
Бизнес
Еще
Технологии
Еще
Спорт
Еще