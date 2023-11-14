Вита Яковлева. Харьковские дневники. Зеркало Вселенной

И снова на связи с нами Вита Яковлева из Харькова. Она все наши тёмные времена находилась и находится в этом несокрушимом городе, наблюдая за его обычной жизнью. Впрочем, почему наблюдая? Она там живёт и ощущает всё, что любой харьковчанин. Поверьте те, чей дом находится в относительно безопасных регионах: то, что вы испытываете периодически, харьковчане видят и испытывают ежедневно. И, вопреки всему, остаются оптимистами. Быть может, потому что Харьков подобное уже видел - во Вторую мировую.

В последнее время харьковчане позволяют себе "отдых", выезжая из своего города в другие места. И поневоле сравнивают, как у них и как здесь. Вот этими впечатлениями Вита и делится с нами.

Когда уезжаешь куда-то из Харькова, всегда чувствуешь, что что-то с тобой как-то не так. Например, когда увидела в Дрогобыче студентов, которые сидят на лекциях, долго стояла и заглядывала в окно. Для нас привычно школа в метро, а не лекции в аудитории. Дети, идущие домой из школы, тоже сначала вызывали такую реакцию. Стояла и смотрела как на что-то нереальное.

Потом во Львове, увидев забитые ДСП окна, спросила, давно ли сюда прилетело. Когда услышала ответ: "Ні, нічого не прилітало, це про всяк випадок, щоб вікна зберегти", сначала тоже зависла. В Харькове забивают после прилетов, а не на всякий случай.

Зато дома мы все двинутые в одном направлении. Это сглаживает переживания насчет самого факта сдвинутости. Значит, поздний вечер, тускло горят фонари (кстати, на ярко горящие фонари по всему городу, а не у дорог и местами во дворах, причем не до 9 вечера горящие, а намного позже, харьковчане тоже странно реагируют). Иду домой по пустой улице, навстречу - маленькая тетенька с огромной палкой.

Она громко рассказывает окружающему миру, что его надо исправлять, иначе будет плохо. И размахивает палкой, как новогодний дед из моего детства огромным посохом. Хрясь по дереву - все мы грешники, пора каяться. Хрясь по земле - иначе вселенная всех накажет. В следующих хрясях фигурируют какие-то боги, люди, сущности - короче, все сложно.

Сворачивать мне некуда, иду дальше. Стараюсь немного обойти тетеньку, а то еще палкой-посохом зашибет - и ей точно за это ничего не будет. Но она, увидев потенциального собеседника, резво рванула ко мне.

Хряснула рядом палкой, быстро вытащила из кармана бутылку с водой, полила ею рядом со мной (хорошо, что не меня, и на том спасибо) и суровым голосом спросила:

- Что, землянка украинского гражданства, поговорим со вселенной?

Пока я в ступоре пыталась понять, что вообще происходит, тетенька снова хряснула по земле и уточнила свое предложение:

- О чем будем просить вселенную мы, недостойные жертвы цивилизации?

Тут я отмерла и собралась было заступиться за цивилизацию, но вселенная меня пожалела. Иначе бы в споре по-любому победила палка, которая хрясь. В общем, я взяла себя в руки и торжественным тоном ответила:

- Сегодня все земляне украинского гражданства просят вселенную только о победе. А вопросы цивилизации и остальное будем обсуждать потом.

Тетенька зависла, а потом хряснула палкой и, радостно прокричав: "Даешь победу!", пошла дальше продолжать свой диалог со вселенной.

Я не присоединилась - хорошо, хоть палкой не хряснули, но мысленно пожелала тетеньке удачи в ее просьбе. Сильно-сильно пожелала. Ну мы ж все тут в Харькове на одной волне, хоть и странные.

P. S. Фото тоже в тему странностей. Мне это зеркало в горах показалось очень к месту. Ну красиво же, ну правда. И совсем не странное место для зеркала.

Вита Яковлева, Харьков