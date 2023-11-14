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Война / Общество / Власть

Отберут ли ранее выплаченную помощь у украинцев, выехавших за границу

12:21, 14 ноя 2023
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Украинцам, которые выехали за границу, но продолжали получать выплаты от государства до вступления в силу постановления об изменениях правил начисления помощи, не нужно будет возвращать средства. Об этом сказала вице-премьер-министр Украины - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

"Если люди получали выплаты, как ВПЛ и находились за границей до вступления в силу постановления, они не будут возвращать выплаты. Потому что такие были правила тогда. Даже если они выехали за границу и получали деньги - они ничего государству не должны", - заявила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Она отметила, что средства не нужно будет возвращать и тем, которые уже вернулись в свои дома и по определению не являются ВПЛ.

"Это было наше консолидированное решение Кабинета министров", - подчеркнула Верещук.

По ее словам, в целом статус ВПЛ имеют 4 миллиона 900 тысяч человек, а помощь получат 2 миллиона 600 тысяч. 158 тысяч переселенцев, как отметила Верещук, потеряли выплаты.

"Львиная доля таких людей - это те, которые выехали за границу, живут там постоянно и получают выплаты от государств, где проживают", - отметила министр.

Напомним, с 1 сентября правила начисления денежной помощи внутренне перемещенным лицам стали более жесткими. Соответствующее постановление Кабмина вступило в силу 15 июля.

Согласно документу, потеряли право на выплаты для внутренних переселенцев лица, которые, начиная с 15 июля:
- приобрели транспортное средство, которому менее 5 лет (кроме автомобилей, приобретенных волонтерами для нужд обороны Украины);
- приобрели квартиру, дом, земельный участок на сумму более 100 тысяч гривен (кроме жилья, полученного за счет государственного или местного бюджета);
- имеют на депозитном счете в банке более 100 тысяч гривен;
- купили иностранную валюту, а также банковские металлы на сумму более 100 тысяч гривен (кроме средств, полученных от благотворительных организаций, валюты, приобретенной для оплаты медицинских, социальных, образовательных услуг);
- имеют в собственности жилье, расположенное на территориях, где не происходят боевые действия и которые не являются временно оккупированными (если оно имеет площадь более 13,65 кв. м на одного члена семьи).

Источник:  УНН


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