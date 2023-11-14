Кто вошел в "длинный список" Евровидения-2024 в Национальном отборе

Объявлен лонглист участников Национального отбора на Евровидение-2024. Теперь среди 20 исполнителей выберут 10 финалистов,

Список исполнителей:

alyona alyona & Jerry Heil;

ANKA;

Carpetman;

Drevo;

INGRET;

Julia Belei;

KARYOTYPE;

KRYLATA;

MÉLOVIN;

НАХАБА;

НАЗВА;

ПАРФЕНЮК;

ШÉПА;

СКИЛЕРР;

СТАСЯ;

СВОЯ;

ТЕСЛЕНКО;

ЯГОДЫ;

ЯКТАК;

ЗИФЕРБЛАТ.

Когда объявят финалистов нацотбора

Всего поступило 389 заявок от 288 исполнителей, из них 222 — сольные артисты. Все участники из длинного списка должны пройти прослушивание, по результатам которого выберут до 10 финалистов. Финалистов объявят не позднее 20 ноября.

Однако возможность попасть в финал будет оставаться: по результатам онлайн-голосования еще один участник попадет в финал.

Финал нацотбора состоится в феврале 2024 года в формате телевизионного концерта. Победителя или победительницу нацотбора определят по результатам голосования жюри и зрителей. Состав жюри финала украинцы выберут путем онлайн-голосования.

Детали Евровидения-2024

68-й Песенный конкурс "Евровидение" состоится в мае 2024 года в шведском городе Мальме. Гранд-финал проведут на стадионе Malmö Arena в субботу, 11 мая. Полуфиналы, в одном из которых будет участвовать и представитель от Украины, состоятся 7 и 9 мая.

Мальме будет принимать "Евровидение" уже в третий раз. До этого конкурс проводили в городе в 1992 и 2013 годах, в последнем году Украину представила Злата Огневич с песней Gravity. Тогда исполнительница заняла третье место.

67-й Песенный конкурс "Евровидение состоялся в британском Ливерпуле от имени Украины и при участии Общественного вещания. Группа TVORCHI представила Украину с песней Heart of Steel и заняла шестое место в финале.

Суспільне Культура и Радио Проминь — официальные медиапартнеры "Евровидения".

Источник: УНН