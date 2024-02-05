У короля Великої Британції Карла ІІІ виявили онкозахворювання - Букінгемський палац

У Карла III діагностовано рак, повідомили у Букінгемському палаці. Прес-служба королівської родини не уточнила, яку саме форму захворювання виявили у 75-річного британського монарха, проте додала, що це ніяк не пов'язано з нещодавнім лікуванням короля від доброякісної пухлини простати.
Карла III вже почали лікувати, він "залишається повністю позитивним" з цього приводу і "сподівається якнайшвидше повернутися до повноцінної громадської діяльності", йдеться у заяві британської королівської родини
Рак у британського монарха виявили після додаткових обстежень, які призначили через "окрему проблему" під час нещодавньої операції на доброякісному збільшенні передміхурової залози.
Там не розкрили подробиць діагнозу, але наголосили, що Чарльз ІІІ позитивно налаштований щодо лікування "і з нетерпінням чекає якнайшвидшого повернення до повноцінного виконання державних обов'язків".
Раніше у Великій Британії представили офіційний портрет короля Чарльза III, який буде висіти в усіх державних установах, таких як суди та урядові офіси.
Джерело: Європейська правда