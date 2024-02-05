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У короля Великої Британції Карла ІІІ виявили онкозахворювання - Букінгемський палац
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У короля Великої Британції Карла ІІІ виявили онкозахворювання - Букінгемський палац

23:24, 05 лют 2024
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У Карла III діагностовано рак, повідомили у Букінгемському палаці. Прес-служба королівської родини не уточнила, яку саме форму захворювання виявили у 75-річного британського монарха, проте додала, що це ніяк не пов'язано з нещодавнім лікуванням короля від доброякісної пухлини простати.

Карла III вже почали лікувати, він "залишається повністю позитивним" з цього приводу і "сподівається якнайшвидше повернутися до повноцінної громадської діяльності", йдеться у заяві британської королівської родини

Рак у британського монарха виявили після додаткових обстежень, які призначили через "окрему проблему" під час нещодавньої операції на доброякісному збільшенні передміхурової залози.

"Сьогодні Його Величність розпочав регулярний курс лікування, на час якого лікарі порадили йому відкласти виконання обов'язків, пов'язаних із публічною діяльністю. Протягом цього періоду Його Величність продовжуватиме займатися державними справами та офіційною роботою, як зазвичай", – додали в Букінгемському палаці.

Там не розкрили подробиць діагнозу, але наголосили, що Чарльз ІІІ позитивно налаштований щодо лікування "і з нетерпінням чекає якнайшвидшого повернення до повноцінного виконання державних обов'язків".

"Його Величність вирішив поділитися своїм діагнозом, щоб запобігти спекуляціям, і сподіваючись, що це допоможе суспільству зрозуміти всіх тих, хто страждає від раку в усьому світі", – йдеться в повідомленні.

Раніше у Великій Британії представили офіційний портрет короля Чарльза III, який буде висіти в усіх державних установах, таких як суди та урядові офіси.

Джерело: Європейська правда


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