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Космос / Наука

До Землі летить комета, яку бачили неандертальці

23:48, 03 січ 2023
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До Землі наближається комета віком 50 000 років. Останніми її бачили неандертальці. 

Комета C/2022 E3 (ZTF) може бути достатньо яскравою, щоб її можна було побачити неозброєним оком, коли вона пролітатиме повз Сонце та Землю наприкінці січня-на початку лютого. Саме тоді ми зможемо побачити комету за допомогою бінокля чи телескопа. 

У NASA стверджують, що небесному тілу близько 50 тис. років, а востаннє вона побувала біля нашої планети під час верхнього палеоліту на Землі. Останні люди, які могли помітити цю комету були ранніми Homo Sapiens, які жили під час останнього льодовикового періоду.

 Джерело: NV


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