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Авто / АвтоРинок / Фінанси

В Україні змінився порядок нарахування транспортного податку

23:12, 03 січ 2023
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Транспортний податок в Україні залежить від розміру мінімальної зарплати. 2023 року під нього підпадає більше нових автомобілів.
З 1 січня 2023 року змінився порядок нарахування транспортного податку, який у народі називають податком на розкіш. Про це повідомляє Державна податкова служба.

Транспортний податок в Україні поширюється на автомобілі віком до 5 років та вартістю від 375 мінімальних зарплат. Порівняно з 1 січня 2022 року мінімалка зросла лише на 200 гривень – до 6700 гривень. Тепер під податок на розкіш підпадають авто вартістю 2512500 гривень і більше.

Слід зазначити, що внаслідок зростання курсу долара та подорожчання нових авто у гривнях під податок на розкіш тепер має підпадати більше моделей. Наприклад, понад 2512500 гривень коштують окремі версії BMW X3, Lexus RX або Mercedes-Benz GLE.

Міністерство економіки щорічно публікує список моделей авто, що підпадають під транспортний податок в Україні, хоча часом неповний. Так, минулого року в нього не потрапили дорогі суперкари McLaren, які коштують від 200 000 доларів.

Сума податку не змінилася – вона становить 25 тисяч гривень. Сплатити його необхідно протягом 60 днів після отримання повідомлення, інакше нараховується пеня 10%. За несплати протягом 90 днів і більше вона зросте до 20%.

Джерело: Фокус


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