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Новини минулої доби. Дайджест

01:36, 07 дек 2022
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Новини, які ви могли випадково пропустити.

*Бізнесменові Кауфману та його бізнес-партнеру Грановському повідомили про підозру

*Девʼятий пакет санкцій проти РФ. ЄС пропонує експортний контроль на €2,3 млрд і заборону каналів

*Дефіцит потужності в енергосистемі зберігатиметься, наразі він становить 19% – Шмигаль

*Росія може встановити мінімальну ціну на нафту у відповідь на обмеження G7 – Bloomberg 

*«Очевидних причин немає». Джерела Forbes пояснили, чому держава поки не націоналізувала колишній Альфа-Банк Україна

Джерело: Forbes Ukraine


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