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Война / Энергетика

Росія здійснила черговий масований ракетний обстріл України

15:36, 05 дек 2022
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Масований ракетний обстріл, який здійснює зараз Росія, привів до збоїв у інфраструктурі. Укренерго повідомляє:

Сумщина та  повністю без світла, у Молдові проблеми з електрикою у багатьох регіонах 

 На Сумщині застосували екстрені відключення світла, щоб запобігти порушенням в роботі енергосистеми України

 У Житомирі і деяких населених пунктах області частково пропало світло. Також в обласному центрі є перебої з водопостачанням.

У Кишиневі спостерігаються перепади напруги та відключення світла в інших районах Молдови. У окупованому Придністров'ї також спостерігаються перепади напруги.


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