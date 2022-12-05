Росія здійснила черговий масований ракетний обстріл України

Масований ракетний обстріл, який здійснює зараз Росія, привів до збоїв у інфраструктурі. Укренерго повідомляє:

Сумщина та повністю без світла, у Молдові проблеми з електрикою у багатьох регіонах

На Сумщині застосували екстрені відключення світла, щоб запобігти порушенням в роботі енергосистеми України

У Житомирі і деяких населених пунктах області частково пропало світло. Також в обласному центрі є перебої з водопостачанням.

У Кишиневі спостерігаються перепади напруги та відключення світла в інших районах Молдови. У окупованому Придністров'ї також спостерігаються перепади напруги.