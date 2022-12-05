"Поддержать"
Тренды:
Новости
Укрпошта випустила ще одну марку, присвячену ЗСУ
Росія здійснила черговий масований ракетний обстріл України
У Вашингтоні вшанували пам'ять Григорія Сковороди
Новини минулої доби. Дайджест
Укрзализныця открыла продажу билетов на поезд Львов-Днепр после полугодового перерыва
Если жилье разрушено, а авто разбито во время войны, кредит украинцы платить не будут
Николаевский академический драматический театр отпраздновал 100 лет - вопреки войне!
Появились новые возможности подачи заявлений на субсидию
Украина вернула из плена ещё пятьдесят героев
Как в Украине могут поменяться тарифы на коммуналку
Netflix назвал новый сериал – рекордсмен проката
Украина возвращает международное сообщение со Словакией
В Изюме спасли от российских оккупантов 300-летнее Евангелие, изданное Мазепой
В войне против России погибли более ста защитниц Украины - Резников
Если главная елка в Киеве и будет, то какая - консультации продолжаются
Все новости
Культура / Книги / США

У Вашингтоні вшанували пам'ять Григорія Сковороди

01:52, 05 дек 2022
71
Версия для печати

У Вашингтоні відкрили пам'ятник Григорію Сковороді. Так там вшанували ювілейну дату: 300 років з дня народження великого українського філософа.

«Тривалий час пам’ятник, як і сам Сковорода мандрував у пошуках свого місця і сьогодні знайшов його в Українському Домі. Символічно, що Григорій Савич дивиться у бік України з Вашингтону. І хоча росіяни зруйнували Музей Сковороди на Харківщині, їм все одно не вдасться зруйнувати ні Украіну, ні пам’ять про видатного українського філософа, життя і твори якого з 18 століття є свідченням нашої самостійності, нашої правдивої історії і нашої головної національної риси - безмежності любові до свободиі та готовності боротися за неї!», - повідомила посол України у США Оксана Маркарова.

Статую на замовлення української громади створив ще в 1992 році американський скульптор Марк Роудс, який захопився ідеями Сковороди.


Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Twitter.

Ctrl
Enter
Если вы заметили ошибку в тексте
Выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Также по теме
ИНФОГРАФИКА
Смотреть еще
Баттл Зеленский-Порошенко: лидеры уже почти на равных, но много неопределившихся
Баттл Зеленский-Порошенко: лидеры уже почти на равных, но много неопределившихся
Украину захлёстывает уже не волна, а настоящее цунами ковида. Что делать
Украину захлёстывает уже не волна, а настоящее цунами ковида. Что делать
Дороги или армия: президент определился – на дороги потрачено в 10 раз больше
Дороги или армия: президент определился – на дороги потрачено в 10 раз больше
Балансирование на грани долгового краха: удержится ли Китай в мировых лидерах
Балансирование на грани долгового краха: удержится ли Китай в мировых лидерах
Мультимедиа
Смотреть еще
Война / Днепр / Фото
8-04-2022, 18:43
Маленький волонтерский улей в большом Днепре
Маленький волонтерский улей в большом Днепре
День восьмой: все линии обороны Украины сохранены, у врага нет успеха
День восьмой: все линии обороны Украины сохранены, у врага нет успеха
Путин угрожает страшными последствиями всем, кто хочет помочь Украине
Путин угрожает страшными последствиями всем, кто хочет помочь Украине
Джо Байден - об Украине, России и позиции США
Джо Байден - об Украине, России и позиции США
Самые ожидаемые украинские кинопремьеры: "Довбуш", "Мавка. Лесная песня” и “Я, „Победа“ и Берлин”
Самые ожидаемые украинские кинопремьеры: "Довбуш", "Мавка. Лесная песня” и “Я, „Победа“ и Берлин”
Лучшее за неделю
Политика
Еще
Общество
Еще
Бизнес
Еще
Технологии
Еще
Спорт
Еще