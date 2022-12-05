У Вашингтоні вшанували пам'ять Григорія Сковороди

У Вашингтоні відкрили пам'ятник Григорію Сковороді. Так там вшанували ювілейну дату: 300 років з дня народження великого українського філософа.

«Тривалий час пам’ятник, як і сам Сковорода мандрував у пошуках свого місця і сьогодні знайшов його в Українському Домі. Символічно, що Григорій Савич дивиться у бік України з Вашингтону. І хоча росіяни зруйнували Музей Сковороди на Харківщині, їм все одно не вдасться зруйнувати ні Украіну, ні пам’ять про видатного українського філософа, життя і твори якого з 18 століття є свідченням нашої самостійності, нашої правдивої історії і нашої головної національної риси - безмежності любові до свободиі та готовності боротися за неї!», - повідомила посол України у США Оксана Маркарова.

Статую на замовлення української громади створив ще в 1992 році американський скульптор Марк Роудс, який захопився ідеями Сковороди.