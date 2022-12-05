Новини минулої доби. Дайджест

Незважаючи на календарний вихідний, реалії минулої доби були сповнені подій, які мають значення. Ось тільки дещо з того, що відбулося учора.
* ISW розповів, навіщо Шойгу літав у Мінськ: ймовірно, щоб здійснювати тиск у питанні подальшої підтримки російської агресії. На зустрічі були підписані поправки до угоди про спільне забезпечення регіональної безпеки у військовій сфері
*У найближчі тижні зростуть темпи наступальних операцій на сході України – американські аналітики
* 3 грудня Сили оборони відбили атаки окупантів в районах 17 населених пунктів Луганщини і Донеччини
*До порту Дорале в африканській республіці Джибуті прибуло перше судно з пшеницею для Ефіопії, яке Україна відправила в рамках гуманітарної продовольчої програми Grain from Ukraine
Джерело: Стрічка УП