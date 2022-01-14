Из-за урагана новогодние праздники завершились досрочно

14 января практически вся Украина испытала порывы ураганного ветра. Они привели к довольно серьезным последствиям, и падение новогодних ёлок, которое произошло во многих населённых пунктах - совсем не главные события, хотя и не очень приятные.

В Украине десятки населённых пунктов без света, падают новогодние елки и рекламные щиты, ураган срывает крыши и валит деревья. ​

Во второй половине 14 января по всей Украине усилились порывы ветра – местами они достигают 27 м/с. На дорогах гололедица, синоптики предупреждают о снеге, переходящем в дождь. Температура с очень низкой внезапно перешла в довольно высокую для январских дней. Завтра, 15 января, непогода продержится во всех областях, но к ночи начнет стихать.

В Киеве ураганный ветер оборвал линии электропередач в Подольском районе, что привело к остановке общественного транспорта и пробкам.

В Дарницком районе рекламный щит не выдержал ветра и рухнул на припаркованный рядом автомобиль. К счастью, никто из людей не пострадал, а владельцу машины придется менять лобовое стекло.

На Куреневке около детской поликлиники на дорогу рухнула старая липа. В результате ЧП никто не пострадал.

Коммунальщики пытаются оперативно расчистить город.

В Черновцах – апокалиптическая картина: сильный ветер сорвал кровлю кинотеатра, конструкции начали падать на проезжую часть. Сейчас дорога у здания перекрыта, троллейбусы сократили маршрут движения, пишет местное издание "Асс". Пока порывы ветра не стихают, поэтому специалисты не могут устранить опасность, а руководство – посчитать убытки. Кроме этого, ветер повредил крышу на соседнем Доме офицеров. В Сети также публикуют фото главной елки города, которая вот-вот может упасть. Верхушка праздничного дерева уже дала крен.

В центре Тернополя на здании областного совета 14 января ветер разорвал баннер с изображением Степана Бандеры.

В центре населенного пункта Носовка в Черниговской области упала елка. Власти решили не ставить дерево обратно, а разобрать его. Упала елка и в центре Коропа. Вечером кран убирал ветки дерева. Как и в Носовке, ставить ель обратно не будут. По состоянию на вечер без света остались 77 населенных пунктов.

В середине зимы в Ривном начались молния и гром, после чего начался град, который быстро сменился снегом с дождем. "Ветер настолько мощный, что слышны сигнализации автомобилей", – сообщают очевидцы.

В Ивано-Франковской области без электричества остались пять сел, еще три – частично обесточены.

В парке "Сосновый бор" (Черкассы) ветер повалил дерево.

В Сумской области в 14 селах, а также на одной из улиц областного центра, Шостке, в Конотопе и Николаевке произошли аварийные отключения электроэнергии. Сейчас специалисты пытаются восстановить электроснабжение, однако погода не позволяет сделать это оперативно.

В Лубнах (Полтавская область) из-за урагана упала елка. В областном центре пока все спокойно.

В Харькове ураганный ветер порвал флаг Украины на самом высоком флагштоке страны.

Это далеко не все повреждения, которые произошли из-за урагана. Множество населенных пунктов в Киевской области остались без света, но энергетики работают под ледяным дождём, исправляя повреждения.

Будем благодарны всем, кто сейчас нам возвращает комфорт, невзирая на ужасные погодные условия.

Синоптики обещают15 января ветер, из-за чего мороз будет более ощутим. В большинстве областей – без осадков. Синоптик Наталья Диденко предупреждала, что в субботу, 15 января, сильный ветер еще не покинет пределы Украины. 16 января будет относительно спокойной, а 17 – 18 января – снова усилится.

Источник: Диалог UA