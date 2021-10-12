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Саммит Украина-ЕС: минимальные достижения и глобальные разочарования

23:06, 12 окт 2021
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Сегодня в Киеве состоялся очередной 23-й саммит Украина-ЕС. Для обсуждения положения дел в Украине и вокруг неё приехали главы ведомств Евросоюза. Подписан ряд документов, прояснен ряд вопросов и получены очередные позитивные и негативные для нас сигналы. Основной прагматичный итог - соглашение об открытом небе. Но это не главное, что мы все должны понять.

Главные наративы не изменились: ЕС не особо стремится к тому, чтобы Украина стала частью Союза. Зеленский нервничает и теряет терпение. Он хочет четких инструкций по пунктам, необходимым к выполнению и по срокам. А ЕС опять "виляет": там рассказывают о том, что сейчас нет планов к расширению и о том, что готовы просто углублять сотрудничество с Украиной в рамках документов по Ассоциации. 
Эксперты в один голос заявляют, что такое положение дел сложилось из-за двойственной политики европейцев. С одной стороны они не хотят, чтобы Украина вышла из-под их протектората, а с другой - серьезно опасаются Путина, который за последние годы не только не ослаб под санкциями (можно бы их назвать и фикциями!), но усилил свои позиции.
История с газом (а точнее - газовый шантаж!) показала хрупкость и беззащитность Европы перед натиском России. Если добавить к этому хвастовство Путина новыми видами вооружения (которые вполне реальны!), то картина для Европы складывается печальная, и на этом фоне еще более печально смотрится Украина.
Те же эксперты уверены, что Европа в одиночку не сможет противостоять России, а США не спешат помогать. Даже учитывая силу и принципы Альянса, надежды на то, что американцы ввяжутся в разборки Европы с Россией, исчезающе малы. 
И в таких обстоятельствах Украина выглядит легкой добычей для Путина.
Показательным является и факт наглой, даже хамской статьи под условным авторством Дмитрия Медведева, которая вышла накануне саммита Украина-ЕС. Как бы Медведев, однако на самом деле Путин, открытым текстом оскорбляет Украину и ее президента, а также совершенно открыто угрожает ей. Главный смысл текста - дебильные украинские политики и руководители недогосударства должны понять, что у них нет выбора, как только прийти на поклон к РФ и выполнить все ее требования. А иначе... Ну, "иначе" нам всем просто мат. Во всех смыслах.
Виноват ли в таком положении дел наш великий президент? Несомненно.
Все эти оскорбления и угрозы, нежелание брать в компанию (с ЕС), уклончивость европейцев и наглость россиян - не то, чтобы прямое следствие действий Зеленского, его непрофессионализма, а подчас и прямой глупости, но в значительной степени осложнение ситуации именно им. В такие тяжелые времена нужны опытные, умные и даже хитрые политики, которые умеют минимизировать потери и увеличивать приобретения с помощью дипломатии. А сейчас в команде президента таких, увы, нет.
И мы - провисаем. Ближайшее будущее в таких условиях непредсказуемо и чревато еще более серьезными последствиями.
* * * 
Теперь коротко о тех немногих позитивных моментах, которые все же есть по итогам саммита.

Общее заявление президента Владимира Зеленского, главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и главы Евросовета Шарля Мишеля после саммита Украина-ЕС состоит из 25 пунктов (полный текст – здесь).

Вот 10 ключевых позиций:

1. Украина и ЕС преданы укреплению политической и экономической интеграции, в частности, путем сотрудничества для укрепления верховенства права, продвижения реформ, содействия стойкому экономическому развитию, поддержки зеленой и цифровой трансформации.

2. ЕС признает европейские стремления Украины и ее европейский выбор. Эффективная имплементация соглашения об ассоциации и зоне углубленной и всеобъемлющей свободной торговли должна привести к дальнейшей экономической интеграции Украины во внутренний рынок ЕС.

3. Стороны договорились усовершенствовать сообщение ЕС с Украиной и странами Восточного партнерства. Стороны приветствуют подписание соглашения об "открытом небе" и работу над включением внутренних водных путей Украины к Трансевропейской транспортной сети (TEN-T).

4. ЕС признает значительный прогресс Украины в процессе реформ, его необходимо усиливать. ЕС подчеркивает важность судебной реформы, приветствует принятие законов о Высшем совете правосудия, судоустройстве и статусе судей. Необходимо быстро ввести эти реформы, а также реформу Конституционного суда. ЕС подчеркивает необходимость дальнейших усилий Украины для эффективной работы антикоррупционных и правоохранительных органов, в том числе через деполитизированный отбор кандидатов на руководящие должности. ЕС приветствует усилия по деолигархизации и призывает к дальнейшим шагам в этом направлении.

6. Подчеркнута важность борьбы с гибридными угрозами. В частности ЕС будет укреплять независимые СМИ и украинские инициативы по борьбе с фейками, в том числе за которыми стоит Россия. Также подчеркнута важность сотрудничества в кибербезопасности.

7. ЕС приветствует успешное применение безвиза для граждан Украины. Подчеркнута важность дальнейшего соблюдения критериев визовой либерализации и ускорения связанных с этим реформ.

8. ЕС осуждает нарушение Россией суверенитета и территориальной целостности Украины, нарушения прав человека в Крыму, милитаризацию полуострова, выборы в Госдуму на временно оккупированных территориях. ЕС приветствует дипломатические усилия по восстановлению суверенитета и территориальной целостности Украины, в частности, создание Крымской платформы, усилия нормандского формата, Трехсторонней контактной группы и ОБСЕ. ЕС призывает Россию конструктивно вести переговоры в форматах по Донбассу, признать свою ответственность и использовать свое значительное влияние на незаконные вооруженные формирования, которые она поддерживает для восстановления режима прекращения огня. ЕС призывает Россию прекратить подстрекать конфликт на востоке Украины предоставлением финансовой и военной помощи, вывести свои войска и технику от восточной границы и Крыма, допустить миссию ОБСЕ к не подконтрольным правительству Украины участкам украинско-российской границы. ЕС также осуждает политику паспортизации России на временно оккупированных территориях. Полное выполнение Минских соглашений остается условием для каких-либо серьезных изменений позиции ЕС в отношениях с Россией. ЕС призывает Россию признать свою ответственность в трагедии сбитого над Донбассом Boeing MH-17 и приложить все усилия для привлечения к ответственности виновных.

9. Стороны приветствуют выполнение условий Программы макрофинансовой помощи ЕС для Украины и взяли к сведению решение о выделении второго транша на 600 млн евро. Подчеркнута важность поддержания макроэкономической стабильности Украины и соблюдения обязательств перед МВФ.

10. ЕС приветствует диалог о европейском зеленом курсе и зеленом переходе Украины. Стороны также договорились о дальнейшей интеграции Украины с европейским энергетическим рынком. Кроме того, подтверждена роль Украины как стратегической страны для транзита газа. 

Украина присоединится также к двум программам – Горизонт Европа и Креативная Европа. Об этом стало известно в ходе брифинга президента Владимира Зеленского.

«Сегодня кроме соглашения о едином авиационном пространстве мы подписали и ряд других важных соглашений. В частности, об участии Украины в программах Горизонт Европа и Креативная Европа. Я искренне благодарен лидерам институций Европейского союза за сегодняшнюю встречу», – заявил Зеленский.

Так, семилетняя программа Горизонт Европа с бюджетом 100 млрд евро направлена ​​на поддержку научных исследований, разработки инновационных решений, развитие малого и среднего бизнеса в рамках выполнения совместных международных проектов и участия в программах обмена опытом со странами ЕС.
Что касается программы Креативная Европа, то ее целью является развитие сектора культурных и креативных индустрий в европейских странах, усиление конкурентоспособности европейской аудиовизуальной продукции, а также обеспечение продвижения и защиты культурного и языкового разнообразия.

Важно, что Европейский Союз инициирует инвестиционную программу в 6,4 млрд евро для Украины в рамках Инструмента соседства, развития и международного сотрудничества (NDICI) для поддержки ключевых реформ и имплементации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, включая углубленную и всеобъемлющую зону свободной торговли. 

Также Фон дер Ляйен отметила "позитивный вклад" Зеленского в реформы и поздравила его с "высоким лидерством в проведении активных реформ".

Ирина Шевченко, Изюм, InfoKava


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