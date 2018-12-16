Лауреаты премии отказались от её получения, сделав это гражданским протестом

Владислав Грезев (лицензиат TEDxKyiv и Lobby X), Виталий Устименко («Автомайдан»), Юрий Дидула («Будуємо Україну разом») и Тарас Прокопишин (The Ukrainians) в момент получения премии Top 30 Under 30 отказались принять награду. Позже к ним присоединилась ещё один номинант Мария Берлинская - волонтер, основатель Центра поддержки аэроразведки, лауреат премии прошлого года.

Таким образом они выразили свой гражданский протест против того, что спонсором проекта Top30Under30 является Фонд Виктора Пинчука, который, к тому же, лично присутствовал на церемонии награждения. Как известно, имя Виктора Пинчука связывают с делом о так и нераскрытом убийстве журналиста Георгия Гонгадзе.

Отказ получился достаточно громким, жёстким и вызвал обсуждение в медиапространстве. Не все соглашались с такой формой протеста, но большинство одобрило, считая, что пришла пора, когда нужно понимать, что ты выбираешь - честь или деньги.

Премию Top 30 Under 30 учредило украинское англоязычное издание Kyiv Post в 2016 году. Отличие вручают молодым лидерам Украины, добившимся значительных достижений в различных сферах жизни и еще не достигшим 30-летнего возраста.

После скандала на вручении издание опубликовало на своих страницах обращение к читателям, в котором также обнародовало свой взгляд на происшедшее (перевод на русский язык можно найти на сайте Телекритика).

Владислав Грезев пояснил свою позицию и разрешил её опубликовать на нашем сайте InfoKava.





Любое сознательное действие против интересов Украины - красная линия.

Линия, с переходом переход которой не может мириться общество.

Коррумпированный судья, прокурор или следователь, пропагандист, популист, продажный журналист или олигарх или бизнесмен, который эксплуатирует и грабит собственность страны или налоги, - должны быть токсичными. Полноценно. Это один из ключевых факторов для трансформации общества и страны в целом в векторе прогресса и развития. Нельзя позволять создавать подмену реальности, иначе выводы от исторических уроков наше общество не научится делать - и это ключевое, что будет сдерживать наше развитие. И собственно, именно искажением реальности и занимаются разного калибра отбросы, «раскладывающие яйца в разные корзины», чтобы потом кто-то похвалил, а кто-то промолчал.

Итак. Уверен. В этой стране уже можно работать с незапятнанным капиталом. Иметь порядочных клиентов и партнеров. Да, это не просто, но возможно. И каждый, кто возьмет себе за принцип работать так - сделает весомый вклад в развитие успешной Украины.

Недавно я вынес новый ценный урок. О том, что нельзя от других требовать соблюдения тех стандартов, которым следуешь сам (за исключением случаев, когда эти стандарты декларируются). Но все же можно популяризировать эти стандарты. Можно провоцировать на то, чтобы запускать дискуссии и переосмысление подходов и взглядов.

И собственно «акция» во время награждения Top30Under30 и была сугубо для этого.

Невероятное уважение к Юрию Дидуле и Тарасу Прокопишину, которые присоединились к нашей с Виталием Устименко позиции и отказались от награды. Спонсорство фондом Пинчука именно награды, брендирование его фондом всего возможного рядом с нашими именами и лицами - уже было объяснено, почему это неприемлемо.

К другим достойным лауреатам, которые не отказались, - у меня не ухудшилось отношение или уважение. Эти люди также работают над позитивными изменениями в стране и заслуживают наград и признания. Брать на себя дополнительное бремя «активизма» (назовем это так) - это выбор каждого.

Отдельно стоит отметить поступок Марии Берлинской, которая была лауреатом прошлого года. Уважение! Мне писало несколько лауреатов постфактум - поступок Марии всегда выход, если есть желание.

Поражен резонансом. Рад количеству людей, которые написали. Четко видно, что обществу не хватает открытых, честных позиций. Есть запрос на то, чтобы называть вещи своими именами. Рад, что всю критику наших действий в деталях разобрали и объяснили единомышленники. Верю, что импульс усиления института репутации в нашем обществе создан.

И о Kyiv Post. Рад адекватной реакции и отзывам редакции. Всё на достойном и высоком уровне. Уверен, мы сможем и дальше сотрудничать по всем нашим проектам. По репутационным потерям - собственно, редакция осознавала возможность таких рисков, потому что иллюзии относительно репутации Пинчука в Kyiv Post нет, о чём свидетельствуют многочисленные их материалы по его персоне.

От себя обязуюсь по согласованию с Kyiv Post найти альтернативное "чистое" финансирование по меньшей мере эквивалентной суммы взноса фонда Пинчука, чтобы в следующем году премия прошла без его участия.

На этом все, страницу переворачиваем. Спасибо всем за слова поддержки.

Ну и бьём дальше.

Владислав Грезев































