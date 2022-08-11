"Поддержать"
Тренды:
Новости
11 судов с украинским зерном направились к покупателям в семи странах
Сумская область - самая заминированная часть Украины
Отличный знак: сеть McDonald's возвращается в Украину
В ООН проходит заседание по ситуации вокруг Запорожской АЭС
Родители украинских школьников считают, что очное обучение в условиях войны опасно
Основные ингредиенты кормов для собак PR
В Instagram разблокировали страницу Ассоциации семей защитников "Азовстали"
Ян Валетов: Прочь от Москвы! - не русофобский лозунг, а реалии нашего времени
Женская сборная Украины по шахматам победила на Олимпиаде
Хасиды едут в Умань, невзирая на опасности войны
Российские хакеры усиливают атаки на украинские ресурсы
Вита Яковлева: Война. Харьковские дневники. Держимся, несмотря ни на что
У побережья Испании спасли мужчину после 16 часов пребывания в океане
Стоимость автогаза в Украине продолжает снижаться
В Украину направляется первое с начала полномасштабного вторжения иностранное судно
Все новости
Война / Сумы

Сумская область - самая заминированная часть Украины

23:22, 11 авг 2022
87
Версия для печати

Число взрывоопасных предметов на территории Украины перешло мыслимые пороги. Сколько лет понадобится, чтобы поля, леса и просто населенные пункты стали безопасными для людей. Но пока об этом речь не идет: каждый день враг минует новые территории.

Самой заминированной после российской оккупации областью является Сумская. Об этом заявил министр внутренних дел Денис Монастырский во время телемарафона.

"К сожалению, очень много территории сейчас заминировано. Сумская область, наверное, больше всего из деоккупированных территорий остается заминированной. Более 47% территории Сумской области было заминировано", - отметил Монастырский.

По его словам, из-за большой лесистой местности остаются заминированные "островки", куда невозможно добраться.

"Да и 20 километровое расстояние от государственной границы остается заминированным минами и снарядами. Потому что спасатели не могут туда дойти", - рассказал министр.

Как сообщалось, все населенные пункты Киевской области, которые находились под оккупацией, проверили на наличие взрывоопасных предметов.

Напомним, ранее в МВД заявили, что на полное разминирование украинских территорий, где проходят или проходили боевые действия, понадобится до 10 лет.

Источник: Корреспондент


Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Twitter.

Ctrl
Enter
Если вы заметили ошибку в тексте
Выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Также по теме
ИНФОГРАФИКА
Смотреть еще
Баттл Зеленский-Порошенко: лидеры уже почти на равных, но много неопределившихся
Баттл Зеленский-Порошенко: лидеры уже почти на равных, но много неопределившихся
Украину захлёстывает уже не волна, а настоящее цунами ковида. Что делать
Украину захлёстывает уже не волна, а настоящее цунами ковида. Что делать
Дороги или армия: президент определился – на дороги потрачено в 10 раз больше
Дороги или армия: президент определился – на дороги потрачено в 10 раз больше
Балансирование на грани долгового краха: удержится ли Китай в мировых лидерах
Балансирование на грани долгового краха: удержится ли Китай в мировых лидерах
Мультимедиа
Смотреть еще
Война / Днепр / Фото
8-04-2022, 18:43
Маленький волонтерский улей в большом Днепре
Маленький волонтерский улей в большом Днепре
День восьмой: все линии обороны Украины сохранены, у врага нет успеха
День восьмой: все линии обороны Украины сохранены, у врага нет успеха
Путин угрожает страшными последствиями всем, кто хочет помочь Украине
Путин угрожает страшными последствиями всем, кто хочет помочь Украине
Джо Байден - об Украине, России и позиции США
Джо Байден - об Украине, России и позиции США
Самые ожидаемые украинские кинопремьеры: "Довбуш", "Мавка. Лесная песня” и “Я, „Победа“ и Берлин”
Самые ожидаемые украинские кинопремьеры: "Довбуш", "Мавка. Лесная песня” и “Я, „Победа“ и Берлин”
Лучшее за неделю
Политика
Еще
Общество
Еще
Бизнес
Еще
Технологии
Еще
Спорт
Еще