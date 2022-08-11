Сумская область - самая заминированная часть Украины

Число взрывоопасных предметов на территории Украины перешло мыслимые пороги. Сколько лет понадобится, чтобы поля, леса и просто населенные пункты стали безопасными для людей. Но пока об этом речь не идет: каждый день враг минует новые территории.

Самой заминированной после российской оккупации областью является Сумская. Об этом заявил министр внутренних дел Денис Монастырский во время телемарафона.

"К сожалению, очень много территории сейчас заминировано. Сумская область, наверное, больше всего из деоккупированных территорий остается заминированной. Более 47% территории Сумской области было заминировано", - отметил Монастырский.

По его словам, из-за большой лесистой местности остаются заминированные "островки", куда невозможно добраться.

"Да и 20 километровое расстояние от государственной границы остается заминированным минами и снарядами. Потому что спасатели не могут туда дойти", - рассказал министр.

Как сообщалось, все населенные пункты Киевской области, которые находились под оккупацией, проверили на наличие взрывоопасных предметов.

Напомним, ранее в МВД заявили, что на полное разминирование украинских территорий, где проходят или проходили боевые действия, понадобится до 10 лет.

Источник: Корреспондент