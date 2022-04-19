Переселенцы смогут получить статус ВПЛ в "Дія"

Украинцы, которые были вынуждены эвакуироваться из регионов, где ведутся боевые действия в более безопасные места Украины, могут получить статус ВПО онлайн в Действии и подать заявку на ежемесячную выплату.

Об этом сообщает Официальный телеграмм-канал Министерства цифровой трансформации Украины.

"Статус ВПЛ могут получить пользователи в Дія как для себя, так и для своих детей. Выплаты в размере 2000 грн для взрослых и 3000 грн для детей. Выплаты начислят на карту есть ЄПідтримка, и их можно использовать как угодно: снять наличные, перевести на другую карту и купить любой товар", - говорится в сообщении.

Как получить статус и помощь для ВПЛ в Дія

Обновите приложение и в разделе Услуги выберите Получить статус ВПЛ.

Укажите текущее местоположение и подтвердите геолокацию (она необходима один раз, чтобы воспользоваться услугой).

Если у вас есть дети, можете получить статус переселенца и для них свидетельства о рождении подтянутся в Дія или вы можете ввести их вручную.

Чтобы получить финансовую помощь, выберите карту ЄПідтримка.

Укажите, какая помощь вам необходима (потребности в медицинском обслуживании, образовании или гуманитарке) и оставьте контактные данные. Эту информацию получит Минсоцполитики. Как только появится возможность помочь, с вами свяжутся представители соцзащиты.

Заявление сформировано! Проверьте, подтвердите достоверность данных и нажмите Отправить.

Справка ВПЛ появится с вашими цифровыми документами в Дія, ожидайте выплаты на карту Поддержка.

Всю информацию о выплатах, помощи и получении статуса внутри перемещенного лица также можно прочитать на сайте

В Минцифре также предупредили, что услуга доступна для украинцев, которые получают статус ВПЛ впервые. В ведомстве сейчас работают над тем, чтобы в ближайшее время услугой смогли воспользоваться и все переселенцы, получившие статус ВПЛ ранее.