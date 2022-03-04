"Поддержать"
Тренды:
Новости
Популярный ютубер сделал ремикс на патриотическую песню , которую исполнил Андрей Хливнюк
Генштаб ЗСУ: оперативна інформація станом на 18.00 04.03.2022
"ЗСУ готові до відсічі!" - звернення до громадян України секретаря РНБО Олексія Данілова
"Ми усе відбудуємо!" - звернення до громадянУкраїни міністра Оборони Олексія Рєзнікова
"Україна свого не віддасть!" - звернення до громадян України Президента Володимира Зеленського
Хроника сопротивления Украины российской агрессии. Вечер 04.03.22
В Киеве за восемь дней родилось почти 400 детей и крошечный лемур с грозным именем
Война России против Украины, день девятый. Хроника сопротивления
Из-за обстрелов на Запорожской АЭС начался пожар
Украина при поддержке мировой общественности переходит в фазу затяжной войны
День восьмой: все линии обороны Украины сохранены, у врага нет успеха
"Призраку Киева" дали новый самолет. Теперь он – "Фантом Киева"!
Депутаты Верховной Рады в Киеве и законодательный орган страны – работает!
Что надо делать, если в Украине внезапно отключат связь
ООН проголосовала против войны в Украине
Все новости
Война / Политика / Общество

Генштаб ЗСУ: оперативна інформація станом на 18.00 04.03.2022

22:39, 04 мар 2022
32
Версия для печати

Генштаб ЗСУ: оперативна інформація станом на 18.00 04.03.2022

Триває дев’ята доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню. Основні зусилля окупантів зосереджувались на оточенні Києва та послабленні спротиву в блокованих ним населених пунктах.

Також окупанти продовжили нанесення ракетно-бомбових ударів по населених пунктах. Застосовували артилерію та реактивні системи залпового вогню для руйнування об’єктів критичної інфраструктури та житлових будинків.
На Волинському напрямку положення наших військ без суттєвих змін.
На Сіверському напрямку Чернігів здійснює героїчну оборону. Підрозділи оперативного угруповання військ утримують позиції на зайнятих рубежах.
В районі населеного пункту Михайло-Коцюбинське Чернігівської області перед водною перешкодою стоїть колона до 200 одиниць техніки та живої сили. Міст через річку зруйнований. 
На Слобожанському напрямку підрозділи зі складу угруповання продовжують ведення оборонних боїв, успішно здійснюють вогневе ураження противника.
Об’єднані сили ведуть оборонну операцію як і раніше, силами двох оперативно-тактичних угруповань. 
На Приморському напрямку оперативне угруповання військ здійснює прикриття морського узбережжя та виконує завдання з недопущення оточення міста Миколаїв.
Повітряні Сили Збройних Сил України здійснюють відбиття повітряних ударів противника. Продовжують ведення систематичних бойових дій. На цей час російські загарбники вже втратили 37 літаків та 37 вертольотів .
Захисники міста КИЄВА продовжують відбиття наступу ворога, нанесення ураження його наступальним угрупуванням та утримання визначених рубежів.
Противник деморалізований.  Місцеве населення всіма способами показує, росії тут не раді.
Боротьба триває по всій країні.  Разом переможемо!
Закликаємо користуватися тільки перевіреними джерелами інформації і не піддаватися паніці. Ворог цього чекає.
Слава Україні!

InfoKava 


Подписывайтесь на аккаунт InfoKava.com в Twitter, Facebook или Telegram: в одной ленте новостей - все, что стоит знать о события в Украине и в мире о политике, бизнесе, культуре и экономике.
Ctrl
Enter
Если вы заметили ошибку в тексте
Выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Также по теме
ИНФОГРАФИКА
Смотреть еще
Баттл Зеленский-Порошенко: лидеры уже почти на равных, но много неопределившихся
Баттл Зеленский-Порошенко: лидеры уже почти на равных, но много неопределившихся
Украину захлёстывает уже не волна, а настоящее цунами ковида. Что делать
Украину захлёстывает уже не волна, а настоящее цунами ковида. Что делать
Дороги или армия: президент определился – на дороги потрачено в 10 раз больше
Дороги или армия: президент определился – на дороги потрачено в 10 раз больше
Балансирование на грани долгового краха: удержится ли Китай в мировых лидерах
Балансирование на грани долгового краха: удержится ли Китай в мировых лидерах
Мультимедиа
Смотреть еще
Война / Главные новости / Фото
3-03-2022, 18:53
День восьмой: все линии обороны Украины сохранены, у врага нет успеха
День восьмой: все линии обороны Украины сохранены, у врага нет успеха
Путин угрожает страшными последствиями всем, кто хочет помочь Украине
Путин угрожает страшными последствиями всем, кто хочет помочь Украине
Джо Байден - об Украине, России и позиции США
Джо Байден - об Украине, России и позиции США
Самые ожидаемые украинские кинопремьеры: "Довбуш", "Мавка. Лесная песня” и “Я, „Победа“ и Берлин”
Самые ожидаемые украинские кинопремьеры: "Довбуш", "Мавка. Лесная песня” и “Я, „Победа“ и Берлин”
Поддержка Украины продолжается: Еврокомиссия объявила о выделении нового пакета финансовой помощи
Поддержка Украины продолжается: Еврокомиссия объявила о выделении нового пакета финансовой помощи
Лучшее за неделю
Политика
Еще
Общество
Еще
Бизнес
Еще
Технологии
Еще
Спорт
Еще