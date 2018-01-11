Скандал с Олегом Винником достиг апогея: певец прекращает сотрудничество с "1+1"

Любопытную позицию занял популярный певец Олег Винник, если верить его продюсеру: на то, чтобы поговорить с теми, кто его знает, оказывается, нужно брать разрешение самого певца. Безусловно, вмешательство в личную жизнь - вещь трудно переносимая. Но публичные люди понимают, что это - обратная сторона любой популярности, которая тем сильнее привлекает папарацци и журналистов, чем популярность выше. Впрочем, скандальные заявления продюсера могут тоже быть способом подогреть интерес к персоне его подопечного, потому что, прекращать сотрудничество со всеми, кто написал или перепостил материал о певце, было бы...гм... странным.





После очередного инсульта матери Олег Винник неоднократно просил прессу и поклонников не вторгаться в его личную жизнь.

Продюсер артиста Александр Горбенко, уличив журналистов ТСН в бесцеремонности и клевете, принял решение прекратить всякое сотрудничество с телеканалом 1+1. Соответствующее заявление он разместил на своей странице в Facebook, передаёт Lemonade.style





"10 января в эфире ТСН на канале 1+1 вышел сюжет об Олеге Виннике, в котором в лучших традициях НТВ были перекручены факты из личной жизни певца.

Обращусь к руководству телеканала 1+1 и редакторам ТСН: Странно писать этот пост, но так или иначе выразить свою позицию и позицию артиста считаю необходимым. В сюжете ТСН вы целенаправленно, бесцеремонно влезли в личную жизнь артиста, оскорбили его честь и достоинство, поэтому мне придется расставить точки над “і”. Начну с того, что любого рода конфликты, недоразумения, во взаимоотношениях с 1+1 отсутствуют. Когда выпускаются подобные, откровенно заказные сюжеты, необходимо разобраться в причинах”, – отреагировал Александр Горбенко.

По словам продюсера, в сюжете много несоответствий. К тому же, съемочная группа без приглашения приехала на родину музыканта. Не получив нужных им комментариев от односельчан исполнителя, решили выведать информацию у жителей соседнего населенного пункта.





“5 января, когда ваша съемочная бригада с микрофонами и камерами повисла на заборе родительского дома Олега, я выехал из Киева в направлении села. Проехал везде, где вы наследили, ни один приличный человек не согласился отвечать на ваши вопросы, но командировку и два съёмочных дня оправдать нужно, поэтому слепили сюжет из того что было. Даже историю песни “Нино” за уши притянули. Сто раз Олег в интервью подробно все рассказывал. Испугали девушку в магазине, сами все придумали и сами поверили. Сенсацию из бреда слепили. Но это все лирика. Опровержением лживой информации, распространенной посредством программы ТСН телеканала 1+1, защитой чести и достоинства гражданина Украины Олега Винника займутся юристы”, – подчеркнул Горбенко.

Накануне нового года мама Олега перенесла очередной инсульт и 20 дней находилась в реанимации, по причине того, что неизвестная персона у ворот выпрашивала номер телефона артиста. После чего музыкант неоднократно в интервью просил прессу и поклонников воздержаться от визитов и подобных проявлений любопытства и любви.

“28 декабря Олег приехал навестить и поздравить с наступающими праздниками маму и родных, уехал 29-го в Киев для подготовки к финальному прямому эфиру Х-фактор 30 декабря. В этот же день, в знак благодарности, в комнату отдыха пациентов районной больницы г. Жашков был доставлен и установлен большой LCD телевизор. Это было за неделю до вашего визита, и вы смеете утверждать, что Олег не бывает на родине и не приезжает к родственникам. К вопросу о благотворительности. Мы не ведем «Список добрых дел», не участвуем в громких благотворительных аукционах и мероприятиях. С артистом ежегодно обсуждается бюджет благотворительного фонда, в штате есть человек, который занимается адресной помощью, помогаем людям в меру своих возможностей, но нигде и никогда не будем кричать об этом. Мои слова вам подтвердят десятки людей из окопов, медучреждений, православных и общественных организаций”, – написал продюсер.

Напоследок Александр Горбенко заявил о прекращении сотрудничества с телеканалом 1+1.

“Сложно не согласиться, что Олег Винник является самой рейтинговой персоной на телевидении Украины. Любое проявление и инфоповод с его именем вызывает огромный интерес со стороны зрителей и высокие рейтинги. Олег Винник по телефону озвучил мне свою позицию: Мы прекращаем сотрудничество с телеканалом 1+1 и всеми проектами, которые транслируются на данном канале”, – подытожил Горбенко.





Спасать певца от его популярности? Это что-то новое в мире шоу-бизнеса.