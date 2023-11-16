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За кордоном / Ізраїль / Війна

Американському мільярдеру Маску в Ізраїлі дали нове прізвище

14:18, 16 лис 2023
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Мільярдер Ілон Маск, якого ізраїльські ЗМІ вже назвали Ілоном Хамаском за обіцянку дати доступ до інтернету міжнародним організаціям у Газі та інші заяви, виступив за ліквідацію лідерів ХАМАСу. 

"ХАМАС дійсно хотів здійснити найжахливіші злодіяння, які тільки можна собі уявити, і таким чином спровокував найагресивнішу реакцію Ізраїлю", - сказав Маск. Він також заявив, що терористична організація зробила це, щоб "мобілізувати мусульманський світ за Газу і Палестину".

Він також повідомив, що "Ізраїль повинен знайти лідерів ХАМАС, вбити їх або посадити у в'язницю". Після цього він розпочав критику Ізраїлю і сказав, що єврейська країна має бути гуманною в цій війні: "На кожного вбитого вами бойовика ХАМАС скільки ви створили нових? Якщо ви вб'єте дитину в Секторі Гази, ви перетворите щонайменше кілька людей навколо неї на членів ХАМАС".

 Два тижні тому Маск повідав, що альянс Росії, Китаю та Ірану може взяти гору над Заходом у глобальному конфлікті. "У нас немає переважної переваги в промисловій потужності", - сказав він. "Основою війни є економічна міць, особливо промислове виробництво, тобто те, скільки танків, гармат і дронів ви можете виготовити порівняно з іншою стороною".

Раніше Ілон Маск неодноразово висловлював симпатію Кремлю і виступав проти боротьби України за звільнення своїх територій та висловлював сумнів у перемозі України; також відома історія зі Starlink у районі Криму та Херсона, яка значно похитнула симпатії українців до "просунутого" мільярдера. 

Джерело: Cursor, InfoKava


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