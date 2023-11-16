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За рубежом / Израиль / Война

Американскому миллиардеру Маску в Израиле дали новую фамилию

14:18, 16 ноя 2023
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Миллиардер Илон Маск, которого израильские СМИ уже назвали Илоном Хамаском за обещание дать доступ к интернету международным организациям в Газе и другие заявления, выступил за ликвидацию лидеров ХАМАСа. 

«ХАМАС действительно хотел совершить самые ужасные злодеяния, которые только можно себе представить, и таким образом спровоцировал самую агрессивную реакцию Израиля», - сказал Маск. Он также заявил, что террористическая организация сделала это, чтобы «мобилизовать мусульманский мир за Газу и Палестину».

Он также сообщил, что  «Израиль должен найти лидеров ХАМАС, убить их или посадить в тюрьму». После этого он приступил к критике Израиля и сказал, что еврейская страна должна быть гуманной в этой войне: «На каждого убитого вами боевика ХАМАС сколько вы создали новых? Если вы убьете ребенка в Секторе Газа, вы превратите как минимум несколько человек вокруг него в членов ХАМАС».

 Две недели назад Маск поведал, что альянс России, Китая и Ирана может одержать верх над Западом в глобальном конфликте. «У нас нет подавляющего преимущества в промышленной мощи», — сказал он. «Основой войны является экономическая мощь, особенно промышленное производство, то есть то, сколько танков, орудий и дронов вы можете произвести по сравнению с другой стороной».

Ранее Маск неоднократно высказывал симпатию Кремлю и выступал против борьбы Украины за освобождение своих территорий и выражал сомнение в победе Украины; также известна история со Starlink в районе Крыма и Херсона, которая значительно поколебала симпатии украинцев к "продвинутому" миллиардеру. 

Источник: Cursor, InfoKava


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