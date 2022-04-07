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Россияне взорвали мост и заблокировали путь для эвакуационных поездов из Донбасса

22:08, 07 апр 2022
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Этим путем вывозили жителей Славянска, Краматорска и Лимана.

Россияне нанесли авиаудар по путепроводу возле станции Барвенково на юге Харьковской области возле Изюма. Из-за этого три эвакуационных поезда с людьми, принадлежащими Донецкой железной дороге, временно заблокированы.

«Это единственный контролируемый Украиной выезд по железной дороге из городов Славянск, Краматорск и Лиман. Дорога жизни для десятков тысяч наших граждан сейчас», – сообщил глава правления «Укрзализныци» Александр Камышин.

Три эвакуационных поезда с людьми заблокированы в Славянске и Краматорске. Пассажиров размещают на вокзале. Персонал железной дороги ждет окончания обстрела для принятия дальнейших шагов.

Напомним, на 7 апреля из Краматорска было запланировано 7 эвакуационных рейсов, из Славянска – один. Ими должны были уехать тысячи жителей, поскольку их просят как можно скорее покинуть зону боевых действий.

К примеру, 7 апреля одним рейсом из Краматорска во Львов в 19 вагонах вывезли 2400 беженцев при посадочных местах на 812 человек. Рейсом в Киев прибыло также вдвое большее количество пассажиров.

По сообщению Генштаба ВСУ, россияне пытаются продолжить наступление на Славянск и Барвенково. В этой зоне постоянные ракетно-бомбовые удары, артиллерийский огонь по гражданской инфраструктуре.


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