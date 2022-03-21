Статус ВПЛ: как получить

Громады получили право предоставлять статус ВПЛ переселенцам из 14 регионов.

13 марта Правительство постановлением №269 внесло изменения в Порядок оформления и выдачи справки о взятии на учет внутриперемещенного лица (ВПЛ)

Граждане Украины, вынужденно покинувшие свое жилье из-за боевых действий, могут получить справку, подтверждающую факт внутреннего перемещения и взятия на учет ВПЛ.

Ассоциация городов Украины разъяснила отдельные особенности законодательства.

Кто может получить справку ВПЛ?

На получение справки имеют право лица, которые после введения военного положения (24.02.2022) переместились из регионов, определенных Правительством (распоряжение № 204-р):

Волынская область

Днепропетровская область

Донецкая область

Житомирская область

Запорожская область

Киевская область

г. Киев

Луганская область

Николаевская область

Одесская область

Сумская область

Харьковская область

Херсонская область

Черниговская область

Куда обращаться за получением справки ВПЛ?

Для получения справки лицо может обратиться в органы

соцзащиты райгосадминистраций (районных военных администраций) и городских советов городов областного значения;

центров предоставления административных услуг;

исполнительных органов сельских, поселковых, городских советов или ЦНАП (Минсоцполитики дорабатывает информационное взаимодействие, поэтому рекомендуем на данный момент обращаться в органы соцзащиты РГА/РВА);

онлайн через Портал ДІЯ (при технической возможности).



Каковы действия органов местного самоуправления (ОМС)?

Для ОМС в общинах, образованных с городами областного значения, принцип деятельности не изменился: должностные лица принимают документы, выдают справки, формируют электронные дела и вносят информацию в базу ВПЛ (Единая информационная база данных о внутренне перемещенных лицах).

Для других ОМС необходимо уполномочить соответствующий исполнительный орган или ЦНАП (и отдельных работников) на прием документов, принятие решения и выдачу справки ВПЛ, регистрацию заявления с формированием электронного дела. Уполномочить на такие действия можно старосту.

Обращаем внимание! На данный момент исполнительные органы сельских, поселковых, городских городов районного значения советов не имеют возможности сформировать соответствующие электронные дела и, по мнению АГУ, пока не могут выдавать справки. Поэтому рекомендуем гражданам обращаться в органы соцзащиты РГА/РВА. Указанная проблема должна быть решена отладкой электронного взаимодействия в ближайшие несколько дней.

Имеют ли право «новые» ВПЛ на получение помощи для покрытия расходов на проживание?

В настоящее время «новые» ВПЛ, прибывшие из других регионов, не имеют права на получение такой помощи.

Согласно Правительственному постановлению № 505 ежемесячное адресное пособие ВПЛ для покрытия расходов на проживание, в том числе на оплату жилищно-коммунальных услуг, вправе получить лица, переместившиеся с временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях, АР Крым и г. Севастополе, населенных пунктов, на территории которых органы государственной власти временно не осуществляют свои полномочия, и населенных пунктов, расположенных на линии столкновения, а также ВПЛ, жилье которых разрушено или стало непригодным для проживания в результате проведения АТО или мер по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживание вооруженной злости РФ.

По информации decentralization.gov.ua