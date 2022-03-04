"Ми усе відбудуємо!" - звернення до громадянУкраїни міністра Оборони Олексія Рєзнікова

"Шановні українці! 196 годин оборони. Ми даємо відсіч російським окупантам вже другий тиждень. У ці години та дні відбувається злам ситуації. Час зламу потребує зібраності, особливої концентрації.

Наші захисники і захисниці зупинили ворога на більшості напрямків. На деяких Збройні Сили здійснили успішний контрнаступ.

Залишається складною ситуація на півдні, де ворог в останні години обстрілював Запорізьку АЕС. Але бойовий дух людей у козацькому краї такий, що окупанти приречені на поразку.

Нездоланною фортецею стоїть Харків. Уся Україна з болем дивиться на російські обстріли. Але тепер вся Європа знає, що Харків – не тільки інтелектуальний та промисловий центр, але й горде місто відважних громадян.

Б’ються Сумщина та Чернігівщина. Вони рятують Київ від облоги. Поки управління країною та армією не порушене – у ворога жодних шансів.

На сході та півдні – скрізь – український народ дає відсіч ворогу і наближає перемогу.

За підсумками 8 діб втрати російської армії перевищили 10 тис. вбитими та пораненими. Підтверджено знищення мінімум одного російського генерала. Російське суспільство починає відчувати та усвідомлювати ці втрати.

Знищену російську бронетехніку вже доводиться вимірювати не одиницями, а батальйонами та бригадами.

До Збройних Сил у якості трофеїв поступило чи не більше танків та бронемашин, ніж останні 8 років надходило від українського ОПК.

Наші захисники захопили кілька машин зі снарядами до РСЗО, якими російські воєнні злочинці обстрілюють наші мирні міста. Усі ці снаряди «повернуться» ворогу.

Ми також несемо втрати. Війна – це велике горе. Майже щогодини надходять звістки, що російськи окупанти знову вбили мирних мешканців. Кров скипає від люті, коли гинуть наші діти…

Є втрати серед наших воїнів. Вони б’ються як кіборги, але у грудях - живе серце. Кожного з них буде вшановано як героя.

Люди – найцінніше для нас. Це відрізняє Україну від Росії. Я дуже сподіваюсь, що російська сторона виконає зобов’язання щодо створення гуманітарних коридорів.

За ці дні було прийнято багато складних рішень. Нам доводилося маневрувати, щоб зберегти армію. Але усю нашу землю ми повернемо.

Ми з болем дивимось на зруйновані будівлі після російських обстрілів. Ми усе відбудуємо.

Командир флагману ВМСУ виконав наказ затопити корабель, щоб фрегат «Гетьман Сагайдачний», який перебував на ремонті, не дістався ворогу. Важко уявити більш складне рішення для мужнього воїна та всієї команди. Але ми збудуємо новий флот. Сучасний, потужний.

Головне зараз – встояти.

Я чудово розумію. Усі стомлені, багато людей виснажені, шоковані втратами. Попереду ще дуже складний період. Нам знадобиться багато сил і витримки.

Але хочу сказати усім. Українці – ви неймовірні!

Ворог спантеличений і наляканий. Ми його ще не перемогли. Але цей час невідворотньо наближається.

Кремлівські щури вже тремтять. Частина активно шукає спосіб втекти.

Вся Україна успішно перебудовується для життя в умовах оборони. Допомога надходить у промислових обсягах, ця робота вже налагоджена.

Ми захистимо нашу країну і залишимо її майбутнім поколінням квітучою, успішною, кращою, ніж була.

Слава Україні! Слава Героям України!"

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