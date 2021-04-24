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Орда никуда не денется: три "но" по отводу российских войск

20:00, 24 апр 2021
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Россия объявила о начале отвода войск от украинских границ. Безусловно, это хорошая новость. Но отвод российских войск от границ Украины - это тоже такая "игра" Кремля. "Орда никуда не денется", пишет эксперт и блогер Виктор Таран в своем Facebook.

Далі - мовою оригіналу.

...Є "три але":

оголосити про відвід армії та здійснити повноцінний відвід армії це різні речі. Нагадаю, Росія п'ять разів оголошувала про вивід військ із Сирії. Але її військовий контингент й надалі продовжує там лишатись.
Хлопці-сусіди, йдіть собі додому: чи вірити у відведення військ росіянами
По факту Орда нікуди не дінеться від наших кордонів, а стоятиме далі, загрожуючи нашому суверенітету.
А як щодо того, що починаючи з 24 квітня, російський флот починає блокування Керченської протоки та Азовського моря? А російські десантні кораблі стоять коло Одеси? Кораблі нікуди не підуть. Вони й надалі продовжуватимуть гібридну агресію, блокуючи українські та іноземні транспортні суди, знищуючи економіку країни.

Ну і найголовніше

Маємо розуміти, що Шойгу дав публічну команду не тому, що злякався Україну, а тому що Путін продовжує гібридну дипломатичну гру з Байденом і Меркель.
З першим він далі хоче поділити Світ. І діалог про це він хоче розпочати у найближчі тижні.
Друга через шантаж має забезпечити запуск Північного потоку-2. І судячи із заяв Меркель у ПАРЄ цього тижня, Путлєр своєї мети досягає. Німеччина не готова до нового протистояння з Росією.

Тому сильно радіти не треба

Війна триває.
Але ми отримали час для зміцнення армії та економіки країни.
Зберігаємо спокій і чистимо кулемети – все буде Україна.


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