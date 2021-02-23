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Стерненко приговорили к 7 годам колонии, в Киеве не утихают протесты. Дополняется

19:00, 23 фев 2021
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Приморский районный суд Одессы приговорил к семи годам лишения свободы с конфискацией половины имущества одесского активиста Сергея Стерненко в деле по обвинению в похищении человека, передают Українськi Новини.

"Суд признал Стерненко виновным в полном объеме в насильственном нападении и похищении человека по предварительному сговору группы лиц, а также в незаконном хранении оружия. Суд вынес приговор 7 лет 3 месяца лишения свободы с конфискацией половины имущества", - сказал судья Виктор Попревич.

Судья объявил приговор под крики "позор". Из видеотрансляции из-под суда заметно, что присутствующие бросали "дымовухи".

Дело касается похищения депутата Коминтерновского районного совета Одесской области Сергея Щербича. В 2015 году Стерненко арестовали по подозрению в похищении. Он тогда был лидером одесского "Правого сектора". Позже его отпустили под домашний арест.

Ранее ГПУ направила в СБУ уголовные производства по нападению на Стерненко в Одессе. Стерненко сообщили о подозрении в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия, которое он называет самообороной, потому что неоднократно подвергался нападениям и считал, что есть угроза его жизни.

Первое нападение на активиста с применением оружия произошло 1 мая 2018 года. Подозреваемый выстрелил из пистолета травматического действия в активиста неподалеку от его дома в Одессе. Пуля попала активисту в шею сзади. 24 мая того же года на Стерненко совершили очередное покушение, один из нападавших погиб. Служба безопасности Украины сообщила, что он убил нападавшего, догнав его уже после начавшейся стычки и ударив принадлежавшим ему ножом в сердце.

Позже производство относительно нападений на Стернено передали из Одессы в Киев для дальнейшего расследования из-за подозрений в связях между нападавшими и определенными правоохранителями.

* * *

Стерненко намерен обжаловать приговор:

"Обязательно будет апелляция", - сказал он и отметил, что перед этим посоветуется со своими адвокатами.

Также Стерненко заявил, что приговор ему написали под давлением в Офисе Президента, в частности под давлением заместителя председателя Офиса Олега Татарова.

Также он считает, что к такому приговору причастна генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

* * *

Денис Казанский прокомментировал приговор Стерненко в своем Facebook:
"Можно сколько угодно вводить санкции против Медведчука. Но когда ОПЗЖ и недобитые бандиты из окружения Януковича вынуждают власть по беспределу закрыть неугодного им активиста за то, что он якобы вымогал у титушки 300 грн, это говорит о том, что эти люди по-прежнему чувствуют хозяевами в стране и могут расправиться с кем угодно.
Безусловно этот приговор спровоцирует акции протеста и большую волну негатива в отношении властей. На ровном месте в угоду политическим банкротам придумали себе огромный головняк. Глупейший ход.
Понятно, что европейский суд этот сшитый Портновым приговор отменит. И в итоге Стерненко все равно придётся выпустить. Только ещё с позором и выплатой компенсаций".

* * *

Правоохранители с боем вывезли Стерненко из Приморского районного суда Одессы. Активисты пытались заблокировать движение транспорта, образовав живую цепь. Было несколько столкновений, однако полиция вывезла Стерненко с другого выезда. Протесты и столкновения не прекращаются, протестующие расходиться не собираются, скандируют "позор" и "свободу Стерненко". Правоохранители применяют спецсредства и силу. Журналисту 4-го канала разбили голову дубинкой. Комментаторы, глядя на события, вспоминают Майдан и предостерегают руководителей государства от насилия про отношению к протестующим. 

Протесты проходят в 20 городах Украины.

В Красном Кресте сообщили о более 10 пострадавших протестующих. Задержаны 17 участников протеста. Правоохранители тоже сообщают о пострадавших ОМОНовцев.

В 23.00 задержанных протестующих отпустили. Всех. Власть, видимо, чему-то учится.



23.30.

Адвокат Стерненко Маси Найем в комментарии изданию "НВ" заявил, что не знает, где находится его подзащитный. По словам Найема, активиста нет в СИЗО, а у его защитников нет с ним контактов и они не могут с ним связаться. "Сейчас неизвестно, где он, - в СИЗО его нет… Нам не дают ответа, ни где он в СИЗО, ни где он может быть", - заявил адвокат.


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