Джеймс Бонд покинул этот мир - умер легендарный актёр Шон Коннери

В возрасте 90 лет умер английский актёр Шон Коннери - легендарный исполнитель роли Джеймса Бонда.

Об этом сообщила его семья, передает BBC

Сэр Томас Шон Коннери родился 25 августа 1930 года в Эдинбурге, Шотландия, Великобритания — британский актёр и продюсер. Лауреат премии «Оскар», двукратный лауреат премии BAFTA, трёхкратный лауреат премии «Золотой глобус». Работал в театре и на телевидении.

Снялся более чем в 70 фильмах, среди которых семь экранизаций произведений Яна Флеминга, где сэр Шон исполнил главную роль — Джеймса Бонда. За создание образа Джима Мэлоуна в гангстерской драме «Неприкасаемые» Коннери удостоился премий «Оскар» и «Золотой глобус».

В 2003 году завершил свою полувековую карьеру. Со второй супругой проживал на Багамских островах.

Несмотря на обширнейшую фильмографию и другие заслуги, зрители обожали его за экранный образ Джеймса Бонда.

Шон Коннери был сторонником отделения Шотландии от Англии и говорил, что вернётся домой, когда Шотландия станет независимой.



