Проблема: в школах замалчивают информацию о детях, больных COVID-19

В школах дети с температурой, их родителям говорят просто сидеть дома, а поликлиники - отказываются тестировать из-за отсутствия тестов. Об этом на своей странице в Facebook сообщил украинский юрист и адвокат Ростислав Кравец.
"В соседнем классе у ребенка коллеги 7 детей с температурой 38-39°С. Школа молчит, родители тоже, в поликлинике сказали, что на тесты не направят, потому что тестов нет. Просто лечитесь пока дома. То, что тестов и вирусологов в Украине катастрофически не хватает - понятно всем, кроме министра здравоохранения, ну и главного санитарного врача", - написал он.
Он также отметил, что вся проблема "в боязни ответственности". А в качестве решения проблемы нехватки финансирования на "ковид"-тесты, предложил лишить миллионных заработных плат различных иностранных членов наблюдательных советов.
"У меня один вопрос: на сколько надо не любить своих граждан, чтобы такое допустить? Вся проблема в боязни ответственности, на мой взгляд. Если нет денег, можно спокойно забрать их у глав Наблюдательного совета и у никому не нужных антикоррупционеров. Так можно реально спасти Украину и побороть инфекцию. Убирайте все эти ненужные НАПК, НАБУ, САП, ВАКС и АРМА с наблюдательными советами, вот тогда мы и сможем стать чемпионами не только по борьбе с коронавирусом, но и восстановить экономику", - акцентировал юрист.
Например, в шести учебных заведениях Николаева обнаружили коронавирус. Также случаи заражения вирусом уже зафиксированы в ряде школ других регионов Украины, в том числе и в столице.
Напомним, что украинцы с помощью петиций просили правительство выделить средства на ИФА-тестирование учителей на COVID-19 перед стартом нового учебного года. Но в Министерстве образования и науки Украины еще в июле заявили, что инициировать такое исследование для учителей не будут.
И это несмотря на то, что ИФА-тесты учителя уже проходили во Львове, например, - накануне проведения ВНО. Тогда это помогло выявить 32 человека с антителами IgM (активная стадия заболевания). А воспитатели перед возвращением к работе проходили такой скрининг в Ровно, и тогда тоже были обнаружены больные.
Кроме того, в Украине есть ИФА-тесты на "ковид" отечественного производства, которые признаются сегодня одними из лучших в мире и стоят они на порядок дешевле зарубежных аналогов.
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В Украине зафиксировано уже более 138 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост новых случаев за сутки - более 2,1 тысячи. Об этом сообщает Центр системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса на электронной карте, созданной Главным ситуационным центром Украины в Аппарате Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Так, из 138 068 больных COVID-19 в Украине за последние сутки обнаружили 2 174 инфицированных.
Вследствие болезни в целом в стране умерли 2 877 человек, из них за сутки - 31.
Выздоровели от болезни уже 62 606 человек, за сутки из которых - 379.
Напомним, врач Голубовская рассказала о росте количества тяжелых случаев COVID-19 среди молодых людей.