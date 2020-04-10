На Львовщине стартовал очередной этап медицинской реформы

1 апреля стартовала первая в Украине Программа медицинских гарантий - перечень медицинских услуг, которые государство гарантирует пациенту. Договоры с Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ) на оказание медицинских услуг по этой программе подписали почти 1700 заведений специализированной медицинской помощи.

Еще 22 заведения ожидают подписания, среди них 6 - коммунальных и 16 - частных. Итак, практически все коммунальные медицинские учреждения (районные, городские, областные больницы) страны вошли в реформу и будут получать средства по договору с НСЗУ. Как принято говорить, деньги «уйдут» за пациентом в поликлиники и специализированные учреждения.

Во Львовской области, в частности, 100 медицинских учреждений специализированной (вторичной и третичной) помощи получили предложения от НСЗУ о заключении договора. По Программе медицинских гарантий больницы области получат 2,87 млрд. грн. в течение года.

Стоит заметить, что Львовская область находится на первом месте по количеству договоров на пакет медицинской помощи во время родов - 28 заведений.

Всего во Львовской области подписано договоров на 91 пакет приоритетных услуг. 7 больниц региона заключили договоры на медицинскую помощь в сложных неонатальных случаях (помощь новорожденным). Качественную медицинскую помощь в случае острых инсультов по договорам с НСЗУ предоставят 8 больниц, а в случае острых инфарктов - 4. В 44-х больницах Львовщины будут проводить бесплатные исследования на раннее выявление рака. Отныне больницы будут получать деньги за медицинские услуги, оказанные конкретному пациенту. Эффективные больницы, которые будут выбирать пациенты смогут увеличить свое финансирование по новой системе. Примерно в 40% медучреждений увеличился бюджет по сравнению с прошлогодним государственным и местным финансированием. В 67% учреждений бюджет по программе медицинских гарантий больше, чем за финансирование через медицинскую субвенцию.

Вообще Программа медицинских гарантий по сравнению с медицинской субвенцинй увеличивает финансирование на целый ряд медицинских услуг - гемодиализ, лечение инсульта и инфаркта, оказание акушерской и неонатальной помощи, онкологическое лечение.

Впервые выделены отдельные средства на паллиатив (мобильный и стационарный) и медицинскую реабилитацию.

Для обеспечения Программы медицинских гарантий направлено 70,4 млрд. грн. Примерно 18,7 млрд. грн. получит первичное звено, все заведения которого (более 1500) перезаключили договора с НСЗУ. Также подписаны контракты со всеми центрами экстренной медицинской помощи (в Украине их 25), на оплату услуг которых предусмотрено около 4,7 млрд. грн. Программа медицинских гарантий - это перечень медицинских услуг, которые государство гарантирует пациенту бесплатно. Воспользоваться ими может каждый гражданин Украины, а также лица, приравненные к гражданству. Чтобы получить доступ к бесплатным услугам, пациент должен иметь направление от врача первички (для этого сначала нужно заключить декларацию с семейным врачом, терапевтом или педиатром) или лечащего врача. Направление не требуется к гинекологу, психиатра, стоматолога и нарколога.

Экстренная медицинская помощь предоставляется бесплатно каждому, независимо от наличия декларации.

Оксана Мовчан, глава НСЗУ:

​​"Национальная служба здоровья имеет договор практически со всеми коммунальными медицинскими учреждениями, которые предоставляют весь спектр медицинской помощи. Пациент С 1 апреля получает перечень гарантированных медицинских услуг и свободный выбор врача не только на первичке, но и для специализированной помощи.

Отныне место регистрации никоим образом не будет влиять на то, где человек сможет лечиться. Критерием выбора места предоставления услуги будет наличие медицинского оборудования, качество и комфорт. НСЗУ заплатит тому медицинскому учреждению, которое изберет пациент.

Наша главная задача - уменьшить смертность украинцев от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, а также улучшить помощь во время родов и неонатального периода. На 2020 год это приоритетные услуги в Программе медицинских гарантий. Им мы будем уделять особое внимание."

Андрей Виленский, директор Департамента договорной работы НСЗУ:

"Национальная служба здоровья имеет договор практически со всеми коммунальными медицинскими учреждениями, которые предоставляют целый спектр медицинской помощи. Медицинские учреждения практически во всех регионах подались на 26 пакетов медицинских услуг, поэтому вся необходимая медицинская помощь будет доступна жителям этих областей. Учреждения готовились к реформе, большинство из них получит, по новой системе финансирования, больше, чем при субвенции. Как независимые предприятия, они смогут самостоятельно распоряжаться этими средствами, и мы уверены, что это пойдет на пользу и заведениям, и врачам, и всему обществу."

Инна Иваненко, исполнительный директор БФ "Пациенты Украины":

"Для пациентов начало реформы во всех коммунальных медицинских учреждениях страны - это праздник! Теперь мы будем знать, какие медицинские услуги гарантирует государство, и точно будем уверены, что их оплатит Национальная служба здоровья Украины. У нас заработает свободный выбор врача и возможность лечиться у лучших. А медицинская система в Украине, наконец, перезагрузится: успешными станут те больницы, в которых будут предоставлять качественные услуги. И это самое главное для пациентов."

Александра Балясная, председатель ОО "Ранние пташки":

"Наша организация объединяет родителей детей, рожденных преждевременно. В Украине 12% детей приходят в мир раньше. Это 20 000 детей ежегодно. По нашим подсчетам, в среднем семья, в которой родился такой ребенок, тратит на ее выхаживание более 100 000 грн. - это очень большие затраты для обычной украинской семьи. Поэтому для нас очень важно, чтобы неонатальная помощь стала одним из приоритетов в программе медицинских гарантий на 2020 год, и НСЗУ оплатит помощь, оказанную каждому ребенку, который родился преждевременно."

Введение Программы медицинских гарантий - большой шаг Украины к универсальному медицинского покрытию, когда каждый гражданин сможет реализовать свое конституционное право на качественную, безопасную и доступную медицинскую помощь от государства.

Справка

Бесплатные медицинские услуги, доступные в больницах, заключивших договоры с НСЗУ по каждой области, можно найти на сайте НСЗУ по ссылке.

Перечень больниц по областям, которые определены опорными в борьбе с коронавирусом, можно найти на дешборде НСЗУ по ссылке.



