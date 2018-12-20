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Сегодня, 21:30
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Все пенсионеры получат пенсии, с Укрпочтой договорились

Укрпочта достигла консенсуса с Пенсионным фондом Украины по доставке и выплате пенсий украинцам, сообщает пресс-служба предприятия.
Договор был составлен после принятия решения о выделении Укрпочте 500 млн грн на покрытие убытков, связанных с услугой доставки пенсионных выплат.
Многие отделения Укрпочты подписали соответствующие протоколы с региональными управлениями ПФУ. На данный момент ожидается заключение соответствующих соглашений между Пенсионным фондом и Укрпочтой во всех регионах страны.
Как сообщается, все пенсионеры, которые получали выплаты через Укрпочту, и те, кто желает это сделать впервые, смогут беспрепятственно пользоваться данной услугой.

Ранее «Судебно-юридическая газета» сообщала, что Пенсионный фонд опроверг информацию о выплате январских пенсий в декабре.


Источник: https://sud.ua



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