Все пенсионеры получат пенсии, с Укрпочтой договорились

Укрпочта достигла консенсуса с Пенсионным фондом Украины по доставке и выплате пенсий украинцам, сообщает пресс-служба предприятия.

Договор был составлен после принятия решения о выделении Укрпочте 500 млн грн на покрытие убытков, связанных с услугой доставки пенсионных выплат.

Многие отделения Укрпочты подписали соответствующие протоколы с региональными управлениями ПФУ. На данный момент ожидается заключение соответствующих соглашений между Пенсионным фондом и Укрпочтой во всех регионах страны.

Как сообщается, все пенсионеры, которые получали выплаты через Укрпочту, и те, кто желает это сделать впервые, смогут беспрепятственно пользоваться данной услугой.

Ранее «Судебно-юридическая газета» сообщала, что Пенсионный фонд опроверг информацию о выплате январских пенсий в декабре.





Источник: https://sud.ua







